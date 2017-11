Dordogne : une maison de santé ouvrira à Vergt en 2018

Une maison de santé va voir le jour à l'automne prochain à Vergt, au sud de Périgueux. Elle devrait accueillir une quinzaine de professionnels de santé. La première pierre a été posée cette semaine.

Les professionnels de santé de la région de Vergt s'organisent. Pour faire face à la désertification médicale qui menace toutes les zones rurales, ils se sont associés pour créer une maison de santé dont la première pierre a été posée ce mardi, rue de la paix, à Vergt.

Une quinzaine de professionnels réunis

Ce projet à 1,6 million d'euros a été financé pour moitié par des subventions de l'Europe, de la Région, du Département et de l'Etat. Le Grand Périgueux emprunte l'autre moitié. Ce sont les loyers qui rembourseront l'emprunt de ce bâtiment de 1.000 mètres carrés, qui devrait accueillir une quinzaine de professionnels de santé. Quatre médecins, un dentiste, six infirmières, trois kinés et deux podologues sont attendus.

Eviter la désertification médicale

Le docteur Stéphane Buhaj, médecin généraliste à Vergt est à l'origine de ce projet qui devrait faciliter la vie des patients et des soignants. "Je travaille depuis plus de 30 ans avec mes collègues. En cas de problème avec un patient, on en discute entre nous au café. Tout cela se fait dans l'intérêt du patient. Le troisième confrère qui nous rejoint parce qu'il veut travailler en collaboration avec les autres spécialistes." Selon Raymond Cacan, le maire de Vergt, c'est la seule façon de garder des médecins. "C'est très important pour nous d'avoir l'assurance que Vert et son canton ne vont pas devenir subitement un désert médical." L'ouverture de la maison de santé est prévue à l'automne 2018.