Dordogne : une mini-zad sur le futur chantier de la déviation de Beynac

Entre 10 et 30 opposants au projet de contournement de Beynac ont créé une mini-zad, zone à défendre, en face du château de Fayrac ce dimanche. Leur dernière solution pour essayer d'arrêter le projet de contournement de Beynac dans la vallée de la Dordogne

Ils ne bougeront pas. Entre 10 et 20 opposants au projet de contournement de Beynac ont posé leurs tentes et leur réchaud ce dimanche sur le tracé de la future route, juste en face du château de Fayrac. A l'entrée du terrain, qui appartient au département on peut lire "ZAD", zone à défendre. Ce mardi, ils entament leur troisième jour de sitting.

Les protestataires s'enchaînent à tour de rôle aux arbres et distribuent des tracts. © Radio France - Caroline Pomes

Des dizaines de troncs d'arbres jonchent le sol © Radio France - Caroline Pomès

Les arbres coupés, l'élément déclencheur

"C'est le bruit des tronçonneuses qui nous a alerté", raconte Kleber Rossillon, le propriétaire des Jardins de Marqueyssac. En arrivant sur le terrain, tous les noyers étaient abattus. "L'abattage des arbres, ce n'est pas des fouilles archéologiques, c'est carrément le début des travaux."

En voyant les arbres à terre, les opposants sont donc passés à la vitesse supérieure et Martine, habitante de Sarlat restera là jusqu'à qu'on lui donne ce qu'elle veut : l'arrêt du projet et une rencontre avec Germinal Peiro. _"Il ne peut pas lancer un projet sans demander aux citoyens. 3200 personnes ont signé une pétition contre la déviation, ce n'est pas rien." Mais le président du conseil départemental ne semble pas inquiet de cette mini-zad. "Ce n'est pas eux qui vont empêcher de faire avancer ce projet réfléchi et de longue date."_

"Ce sont des personnes à la retraite. Que voulez-vous ? Ils vivent une deuxième jeunesse." - Germinal Peiro, président du conseil départemental.

Les opposants ont fait appel à l'UNESCO qui a demandé à un comité d'examiner le dossier, toujours en traitement aujourd'hui.

Le chantier de la voie de la vallée doit démarrer d'ici deux ans pour se terminer en 2020. Une route de plus de trois kilomètres doit être construite pour 35 millions d'euros.