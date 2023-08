Une nouvelle usine aux carrières de Saint-Astier construite d'ici à 2026

"On a des installations qui ont un siècle d'existence. On connait tous les contraintes liées à la pollution, on a aussi des contraintes de fabrication qu'on doit améliorer, pour être plus efficient", explique Antoine Bastier, le PDG de la chaux de Saint-Astier (Dordogne). Implantée depuis plus de cent ans, cette entreprise va construire une nouvelle usine.

"Une nouvelle usine complète"

Notre-Dame-de-Paris, le palais de l'Élysée, la cathédrale de Chartes ou encore des bâtiments du mont Saint-Michel ont été rénovés avec de la chaux de Saint-Astier, et aujourd'hui la demande reste forte. "On a un projet très conséquent, très lourd financièrement pour l'entreprise qui représente une année de chiffre d'affaires, nécessaire pour préparer les décennies à venir". En 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 34 millions d'euros.

Le site fabrique aujourd'hui 110.000 tonnes de chaux par an, souvent à destination de la rénovation de bâtiments anciens. Longtemps abandonnée au profit du ciment, la chaux retrouve un marché conséquent depuis quelques dizaines d'années. 15% de la production est envoyée à l'étranger.

Démarrage pour 2025 ou 2026

La nouvelle usine sera construite, à quelques mètres, "une nouvelle usine complète avec un four et tout ce qui suit pour l'extinction et stockage de la chaux, de manière à remplacer ces vieux fours par un process' beaucoup plus moderne" poursuit Antoine Bastier.

Le projet devrait être acté d'ici à la fin de l'année 2023 par la direction. La construction devrait se dérouler dans les deux ans qui suivent, pour un démarrage en 2025 ou 2026 "si tout se passe normalement" précise le PDG aux commandes de l'entreprise familiale depuis 37 ans.

La construction n'entraînera pas d'arrêt de la production. L'ancienne usine, qui fonctionne au charbon, sera mise à l'arrêt une fois que la nouvelle, au gaz, sera opérationnelle.

Par ailleurs, le site avait jusqu'en 2021 l'autorisation d'exploiter 40 hectares de sous-sol. Cette autorisation de l'État est désormais de 76 hectares. À l'avenir, l'exploitation pourrait se faire sur deux niveaux.

Des visites estivales qui ont toujours un grand succès

Depuis au moins cinquante ans, l'entreprise propose à tous ceux qui le souhaitent de visiter une partie de leurs 40 hectares de carrière*. Fort d'un succès grandissant, depuis cet été 2023, l'entreprise de la Chaux de Saint-Astier a décidé d'ouvrir deux créneaux de visite tous les mercredis. Il n'y en avait qu'un seul jusqu'à présent. "C'est une manière de faire connaitre l'entreprise. Il y a du monde à chaque visite ! Il y a un tourisme industriel qui existe. Les gens sont intéressés pour découvrir la chaux qui est un matériau qui est revenu à la mode" explique le PDG, qui de charge personnellement de la visite.

Les visites ont lieu tous les mercredis de l'été. © Radio France - Thibault Delmarle

"Je suis une ancienne employée et je viens faire visiter de la famille pour faire découvrir les carrières de Saint-Astier" confie Christiane, secrétaire pendant 42 ans pour l'entreprise. Ce mercredi, les trois quarts des visiteurs sont des habitants du coin. "On est de Neuvic" raconte Marlène, "ça nous intéresse vraiment de montrer aux enfants ce qu'il se passe autour de Neuvic et en Dordogne. On a l'habitude de visiter des grottes avec des fresques, mais les sous-sols, ce n'est pas que l'histoire et la préhistoire, ça change un petit peu [...] C'est intéressant de se dire qu'en France, on a la possibilité de produire cette matière qui restaure ces beaux monuments".

* 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants, le mercredi à 8h30 ou 10 heures en juillet et août, sur réservation, places limitées. 28 bis route de Montanceix à Saint-Astier 05 53 54 13 85.

L'une des entrées de la carrière. © Radio France - Thibault Delmarle

Les visiteurs garent leurs voitures au sous-sol avant de poursuivre à pied. © Radio France - Thibault Delmarle

La visite dure environ 1h30. © Radio France - Thibault Delmarle

Une fois extraite, la pierre calcaire est remontée à la surface grâce à cette machine. © Radio France - Thibault Delmarle

Le PDG de l'entreprise explique le fonctionnement de chacune des machines. © Radio France - Thibault Delmarle