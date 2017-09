Dordogne : Une nouvelle vie pour le château de La Tour Blanche

Le château de La Tour Blanche a retrouvé un acquéreur. Il s'agit d'un industriel allemand qui va rénover l'édifice emblématique du village. Il y a deux ans, le château a été victime d'un terrible incendie qui avait causé la mort d'une personne.

Il surplombe tout le village depuis le XIe siècle mais depuis deux ans il n'est plus que l'ombre de lui-même pour le plus grand malheur des habitants de La Tour Blanche. En grande partie détruit par un incendie en 2015, le château du village a été laissé à l'abandon depuis près de deux ans. Mais il y a quelques mois, un entrepreneur allemand a décidé de racheter et de rénover l'édifice en ruine. Une aubaine pour ce château qui menaçait de s'effondrer.

Toute la partie habitable du château a été détruite dans l'incendie © Radio France - Manon Derdevet

Le château de La Tour Blanche a eu mille vies. Construit entre la fin du XI et le XIIe siècle, il a été classé aux monuments historiques en 1906. Au siècle dernier il a été tour à tour une gendarmerie, une pharmacie et une mercerie juste avant l'accident.

C'est ce lieu chargé d'histoire qu'a décidé d'acheter Peter Overlack. Cet homme d'affaire allemand était en vacances lorsqu'il est tombé par hasard devant le château. "Il est tombé très amoureux de ce domaine et en quelques mois, il l'a acheté " explique Paul Malville, maire délégué de La Tour Blanche.

Pour ce maire de 83 ans, en poste depuis 40 ans c'est une véritable renaissance. " Tout le village a été construit autour du château. L'âme du village c'est le château, s'il disparaissait, ce serait un peu village qui partirait " rappelle le maire.

Une des deux tours qui restent debout ne tient que sur trois murs © Radio France - Manon Derdevet

Le nouveau propriétaire a déjà convié les quelques 420 habitants du village à visiter le château. Prochaine étape, déblayer le terrain avant d'engager des travaux titanesques. Car de l'ancien château du Moyen-Âge il ne reste que deux tours en mauvais état. Les travaux devraient durer plusieurs années. Selon le maire, ils pourraient coûter à l'industriel allemand plus d'un million d'euros.