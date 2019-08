Dordogne : une nuit des étoiles aux accents écolos à Coulounieix-Chamiers

Coulounieix-Chamiers, France

Un peu plus près des étoiles. Les Périgourdins ont pu observer les étoiles, les planètes notamment Saturne et Jupiter et leurs satellites à l'occasion de la nuit des étoiles comme celle de Coulounieix-Chamiers ce vendredi 2 août. Plusieurs télescopes ont été mis à la disposition des visiteurs pour profiter d'un spectacle fascinant et émouvant à la tombée de la nuit.

C'est juste magnifique, wow et ça brille de partout. C'est vraiment émouvant surtout qu'on se sent tout petit, il y a tout un système autour de nous alors il faut le protéger" raconte visiblement émue Isabelle pour sa première nuit des étoiles

Regarder le ciel pour rêver d'un lendemain meilleur

Les avis sont unanimes chez les observateurs de la nuit : l’événement rappelle la beauté des étoiles et surtout l'importance de l'univers et de le préserver dans un contexte d'urgence environnementale et climatique.

Ok ! On montre le ciel mais faut dire aux gens : faites gaffe ! Notre univers est inestimable avec de superbes planètes dont la Terre. Alors voir des enfants ici, ça me fait plaisir car c'est eux qui vont changer le monde. C'est l'avenir du sauvetage de la Terre !" témoigne Nina, une membre de l'Astro Club.

Une autre séance d'observations astronomiques est prévue ce samedi 03 août à partir de 21 heures, toujours à la Rampinsolle à Coulounieix-Chamiers.