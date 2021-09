Dordogne : une panne internet touche plus d'un millier de foyers

Une panne internet touche le secteur de Villamblard, Douville, Saint-Martin-des-Combes et les communes alentours depuis lundi soir. 1120 personnes précisément sont touchées.

Il n'y a plus d'internet, de téléphone et de télévision pour qui passe par une boxe orange. France Bleu Périgord a contacté le fournisseur qui nous dit que la panne est intervenue a 19h45 lundi soir, sans doute à cause de la coupure accidentelle d'un câble.

Les équipes de l'opérateur sont sur place. Le retour à la normale était prévu pour mardi soir.