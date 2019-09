Dordogne : une place de ciné achetée, un repas servi aux Restos du coeur

Les Restos du cœur vous donnent rendez-vous pour une opération de collecte inédite : Le cinéma a du cœur. Pour toute place achetée aux cinémas de Périgueux, de Sarlat ou dans les salles du réseau Cinépassion, entre ce mercredi et mardi 24 septembre, un euro sera reversé aux Restos du cœur

Vous achetez une place de cinéma et un euro est reversé aux Restos du cœur. Un euro, c'est l'équivalent d'un repas aux Restos. L'opération commence ce mercredi et s'achèvera mardi prochain. Sont associés, le CGR de Périgueux, le Rex de Sarlat et le réseau Cinépassion.