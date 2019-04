Dordogne : une plateforme téléphonique pour aider les agriculteurs en détresse

Les agriculteurs et éleveurs du Périgord ont désormais un numéro de téléphone en cas de coup dur.

Après Agri'écoute, un numéro de téléphone national pour les agriculteurs en cas de détresse, la Mutualité Sociale Agricole 24 (MSA) et la préfecture de la Dordogne propose un numéro de téléphone local pour accompagner les agriculteurs et les éleveurs en proie à des difficultés : un numéro gratuit, le 05 53 67 78 47.

Ce numéro de téléphone permet aux travailleurs d'échanger et prévenir les moments de crise agricole.

"On a connu le gel en viticulture en 2017, un certain nombre de crises sanitaires et soucis climatologiques ou simplement des problèmes de mévente alors le but est de réagir et de faire sortir les agriculteurs de la crise le plus dignement possible" selon Jean-Francois Fruttero, le président de la MSA Dordogne / Lot-et-Garonne