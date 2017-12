Périgueux, France

C'est une première en Dordogne : un salon d'esthétique 100% masculin à Périgueux. Le "80 L'homme" a ouvert le 19 décembre. C'est Karine Hibert qui se lance dans l'aventure au 80 rue Gambetta.

Karine Hibert est passée du batiment au salon de beauté. © Radio France

Du bâtiment au salon de beauté

A 46 ans, elle change complètement de carrière et passe du bâtiment au salon de beauté. Elle qui a eu l'habitude de travailler avec les hommes toute sa vie, elle a voulu leur faire plaisir. _"_Après tout, il n'y a pas que les femmes qui ont le droit de se détendre. Les massages et soins c'est aussi fait pour les hommes !"

"Je voulais qu'ils arrêtent de se sentir mal et de se sentir observés dans les instituts où il n'y a que des femmes." - Karine

Pas de maillot intégral mais épilation fesses ou torse

A l'institut 80 l'Homme, pas de maillot à l'américaine mais épilation du torse ou des fesses. Ici tout est pensé pour les hommes. "Je voulais qu'ils arrêtent de se sentir mal et de se sentir observés dans les instituts où il n'y a que des femmes."

Faites vous épiler les fesses pour 17 euros. © Radio France

Karine a alors commencé une formation et teste ses soins sur son ami, Michel. A 70 ans, il l'avoue. Si ce n'était pas son ami, il n'aurait jamais poussé la porte d'un institut. Mais finalement _"_se faire épiler ne fait pas si mal même si les hommes sont plus douillets et les massages sont très agréables". Alors Messieurs ayez confiance. Katia a déjà eu deux clients depuis l'ouverture le 19 décembre.