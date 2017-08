Dordogne : Une rentrée scolaire (presque) comme les autres à Ménesplet

Après l'incendie qui avait ravagé une partie de l'établissement scolaire du village de Ménesplet dans la nuit de dimanche à lundi 10 juillet, le village se prépare pour la rentrée scolaire et réaménage ses salles de classe.

C'est une rentrée un peu particulière à laquelle se prépare le village de Ménesplet. Ravagées par un incendie criminel début juillet, dans la nuit de dimanche à lundi 10 juillet, trois salles de classe de l'école maternelle doivent être entièrement être refaites. A un peu moins de deux semaines de la rentrée le 04 septembre prochain, il a fallu trouver des solutions de repli.

Que faire des 50 élèves de ces classes ? Le maire a trouvé plusieurs solutions. Une salle est en train d'être rénovée, une autre classe sera transférée de l'autre côté de la rue dans l'ancienne école et la troisième dans une "classe modulaire", un bungalow spécialement transporté ici pour accueillir les élèves.

Pour la mairie, la rentrée sera quasiment normale. "Les enfants seront bien accueillis à Ménesplet. Ils seront simplement d'un côté ou de l'autre de la route. Nous devons faire face", explique Jean-Claude Chaussade, le maire du village de 1.800 habitants.

Mais il ne reste plus beaucoup de temps et il y a encore de nombreuses choses à faire : racheter du nouveau matériel et transférer tous les objets encore utilisables dans les nouvelles salles de classes. Actuellement, plusieurs employés communaux travaillent dans l'école. Cependant selon le maire, toutes les fournitures ne seront probablement pas là dès la rentrée.

Quelques parents inquiets

Pour connaître tous les détails de la rentrée de leurs petits, les parents ont été informés par courrier et peuvent aussi se renseigner sur le site de la mairie de Ménesplet. Cependant certains d'entre eux s’inquiètent. C'est le cas de Murielle, son petit dernier va rentrer en CP et elle appréhende ce retour à l'école, "ça leur gâche leur rentrée. Les enfants n'auront plus leurs repères. Dans leurs classes ils avaient leurs places, leurs jeux, leurs décorations ... c'est du gâchis pour eux"

La mairie aimerait terminer les travaux de remise à neuf de l'école autour des vacances de Noël.