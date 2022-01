Dordogne : une route barrée complique le quotidien des habitants de Peyzac-le-Moustier

Depuis deux ans, un simple panneau barrait la route, sur la départementale 66, entre la mairie de Peyzac-le-Moustier et la Roque Saint-Christophe. Depuis ce lundi 10 janvier, les habitants ne peuvent plus contourner l'interdiction, des glissières en béton ont été installées pour barrer la route. Le département veut sécuriser la zone et éviter tout passage de véhicule. En cause : un éboulement, il y a deux ans.

ça me rajoute 3 kilomètres à chaque trajet, donc environ dix kilomètres par jour

"Il faut que je passe ailleurs, ça me rajoute 3 kilomètres à chaque trajet, donc environ dix kilomètres par jour, s'inquiète Gerlof. Tout ça parce que quelqu'un a pris cette décision !" La mesure a du mal à passer auprès des habitants. Certains continuaient à emprunter la route, même barrée depuis deux ans. "Maintenant, le plus compliqué ça ne va pas être pour nous, mais surtout pour les services d'urgence qui doivent faire un gros détour, constate Romain. Il y a énormément de personnes âgées dans le secteur."

155.000 euros de travaux pour rouvrir la route

Depuis l'éboulement il y a deux ans, le propriétaire, Thierry, a déjà fait faire une purge sur son terrain, pour sécuriser la zone. Il ne comprend pas cette décision de bloquer la route. "Pour nous, il n'y a pas de danger imminent, aucune pierre n'est tombée depuis deux ans", rappelle-t-il. Un bureau d'étude a fait une analyse. Selon eux, un rocher de 220 mètres cube risque de tomber sur la route.

Pour sécuriser la zone, il faut retirer le rocher. Les travaux s'élèvent à 155.000 euros d'après la mairie. Une somme que ni le propriétaire, ni la commune ne peut engager. "On espère que le département et la préfecture vont faire quelque chose, confie la maire, Joëlle Jouanel-Monribot. Cette route est empruntée et c'est un lieu touristique important pour le département." En attendant, la route reste fermée, et aucune date de réouverture n'est envisagée.