Dordogne : une saison "exceptionnelle" selon le Comité Départemental du Tourisme

Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne dévoile un premier bilan de la saison hors confinement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est bon. Le Périgord se classe dans le Top 3 des destinations phares de l'été.

Les touristes n'auront pas boudé le Périgord malgré la crise sanitaire. C'est la confirmation du Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne qui dévoile un premier bilan de la saison cette semaine. Le département fait même partie du Top 3 des destinations phares de l'été 2020, selon le document.

90 % de Français

Si les touristes étrangers sont absents, les Français les ont remplacés. Habituellement, la Dordogne accueille 70% de Français et 30% d'étrangers, cette année ils sont 90% à venir de l'hexagone et 10% d'autres pays. Des touristes qui ont aussi bien consommé.

Les secteurs à tirer leur épingle du jeu sont les résidences secondaires, le locatif, l’hôtellerie classée, ainsi que les activités en plein air (VTT, canoé ,..), les châteaux et grottes. Ceux en revanche pour qui l'été est plus dur sont principalement les campings qui souffrent du manque de clientèle étrangère et puis l'aéroport de Bergerac qui subit une baisse de la fréquentation.

De nouveaux comportements

Les comportements ont aussi évolué selon le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne. Le département accueille plus de vacanciers venus de la région pour de courts séjours, ceux qui ont fait le voyage depuis plus loin restent plus longtemps que les autres années.

La question désormais est de savoir comment va se passer l'arrière-saison. Est-ce que les touristes vont rester au mois de septembre ? C'est ce facteur qui permettra de savoir si l'année 2020 est vraiment exceptionnelle. Si c'est le cas, l'arrière-saison permettra de rattraper les pertes de l'avant.