Dordogne : une startup écolo propose des assiettes comestibles et des tentes en cartons

Née il y a un peu plus d’un an, l’entreprise Natur Concept, installée à Boulazac, s’est donnée pour objectif de ne commercialiser que des produits zéro déchet et recyclables.

Une tente en carton et des assiettes comestibles à base de blé … Des inventions nées dans la tête d’écologistes de Pologne ou des Pays-Bas et qui sont arrivées en Dordogne grâce à la startup de Charlie Bernard.

Installé à Boulazac, Natur Concept aide ces inventions à arriver sur les marchés périgourdins. Aux Nuits Gourmandes de Périgueux ou au Grand Souk au grand Etang de la Jemaye, ces produits s’implantent peu à peu en Dordogne.

Le produit star, la vaisselle en son de blé recyclé. Des assiettes, des couverts, des bols et même des plats qui résistent à l’eau, peuvent aller au four et même être consommés par la suite.

Des assiettes de toutes tailles et une tente en cartons version miniature ... Des produits toujours recyclés et recyclables © Radio France - Manon Derdevet

« On vend aussi des tentes en cartons. Elles sont plus isolantes que les tentes en plastiques classiques et elles peuvent résister à trois semaines de pluie » Charlie Bernard, fondateur et dirigent de Natur Concept.

Des bouteilles bioplastique et des verrines à partir de pommes de terre

La startup n’est composée que de cinq personnes mais elle aide plusieurs de ces inventeurs écolo à développer et à diffuser leurs idées. D'ailleurs la petite entreprise ne manque pas d’idées, dans les cartons également ces temps-ci, une vérine à partir de pommes de terre, des bouteilles en bioplastique ou une glacière recyclable.

« Les déchets sont des trésors. Un déchet plus de la connaissance ça fait une richesse illimitée » Charlie Bernard, fondateur et dirigent de Natur Concept.

Pour l’instant les produits commercialisés par la startup ne sont pas ouverts au grand public mais uniquement aux professionnels. Pour un lot de 100 assiettes « moyenne » (24cm) en son de blé, comptez à peu près 20 euros.