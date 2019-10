Dordogne : Une trentaine de pompiers périgourdins participent à une manifestation nationale ce mardi à Paris

Périgueux, France

Depuis le mois de mars, ils sont mobilisés pour revendiquer notamment une revalorisation de leur prime de feu, un recrutement massif d’emplois statutaires pour répondre aux besoins des Services d’incendie et de secours (Sdis), la prise en compte de questions de protection de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers, ainsi que la révision de l’organisation de la sécurité civile. Après deux mois de grève cet été, les syndicats ont annoncé prolonger le mouvement jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. Malgré leurs actions, ils déplorent « le silence » du ministère de l’Intérieur et ont finalement appelé à une manifestation nationale ce mardi

Une trentaine de sapeurs-pompiers de Dordogne fera donc le déplacement à Paris, en train. Une majorité originaire du centre des pompiers de Périgueux.