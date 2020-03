Dordogne : une vingtaine de chiens abandonnés par leur propriétaire en vacances au Maroc

Ce vendredi 28 février, une vingtaine d'animaux ont été trouvés abandonnés dans une maison du centre-ville de Ribérac, en Dordogne. Si elle ne s'en étonne pas, Eliane Rigaux, présidente de la SPA à Périgueux, s'attriste toujours de telles découvertes.

Des chiens dans la cave, "sans lumière et sans eau"

Au total, vingt chiens, de races et de gabarits différents, ont été pris en charge : quatre par le refuge de la SPA, sept par la Fondation Brigitte Bardot à Montpon-Ménestérol et neuf par 30 millions d'amis. "On a également trouvé un chaton et un lapin morts, qui certainement devaient servir de repas au python, emmené dans un zoo. Il y avait aussi des poules et poulets", indique la présidente départementale de la SPA.

La SPA, alertée par des voisins qui s'inquiétaient des odeurs et des bruits, a envoyé deux enquêtrices sur place. "Elles ont notamment découvert dans la cave des animaux enfermés, sans lumière et sans eau", décrit Eliane Rigaux. "Ils étaient en danger de mort, c'est pour cela qu'on a appelé les services vétérinaires".

Des enquêteurs du service vétérinaire se sont ensuite rendus sur place, accompagnés par la gendarmerie. Ils ont décidé la saisie administrative des animaux, qui ont été placés dans différentes associations de protection animale.

Une propriétaire partie plusieurs mois en vacances au Maroc

La propriétaire serait partie en vacances depuis plusieurs mois au Maroc, délaissant ses animaux.

Hormis les chiens retrouvés dans la cave, les animaux sont globalement en forme. Ce mardi après-midi, ils ont été emmenés chez le vétérinaire pour être vaccinés et identifiés par une puce électronique.

Les instances vétérinaires ont désormais trois mois pour décider des suites de l'affaire, notamment sur le plan judiciaire. "Les animaux nous ont été confiés et on attend la suite. Mais croyez-moi, s'il y a une saisie judiciaire, en tant que président de la SPA, je me constituerai partie civile et je porterai plainte", conclut Eliane Rigaux.