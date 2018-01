Un vent de contestation et de révolte est en train de naître sur les réseaux sociaux. Le 27 janvier, une manifestation pourrait avoir lieu en Dordogne et ailleurs pour contester les augmentations de taxes qui touchent les automobilistes, motards et chauffeurs routiers. Un groupe Facebook a été créé.

Allons-nous assister à un grand mouvement de contestation populaire d'ici la fin du mois de janvier ? Une vague de colère est en train de monter sur les réseaux sociaux. Elle est partie de Dordogne et semble gagner petit-à-petit les autres départements de France.

Des citoyens, internautes, sont très remontés contre le gouvernement et veulent le faire savoir. L'annonce de la limitation de certaines routes à 80km/h au lieu de 90km/h a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Derrière ce rassemblement populaire, on trouve des gens opposés à cette nouvelle limitation mais aussi à la hausse des taxes sur le gasoil et l'essence, certains critiquent aussi l'augmentation du prix des contrôles techniques ou des places de parking.

Une manifestation prévue le 27 janvier

Ce mouvement n'est pas vraiment organisé pour le moment, d'ailleurs aucune déclaration n'a été faite en préfecture et a priori il n'y en aura pas nous a expliqué le jeune périgourdin de 31 ans qui a créé la page Facebook "Colère 24". Elle rassemble ce mercredi 17 janvier plus de 5.000 personnes. La date de la manifestation a été fixée au samedi 27 janvier, mais le lieu n'a pas été communiqué. Blocage de la ville ? Opération escargot ? Leandro, le fondateur de la page préviendra les gens les plus motivés quelques heures avant l’événement. Son seul mot d'ordre pour le moment est le suivant : "pas de casse".