Dordogne : Vingt ans après sa découverte, la grotte de Cussac livre ses premiers secrets

Découverte en 2000, la grotte de Cussac se dévoile peu à peu. Les chercheurs travaillent pas à pas et dans une grotte où il est difficile d'avancer. La faute à un taux dangereux de gaz carbonique.

Les scientifiques ont mené une vaste étude sur des squelettes vieux de 30.000 ans. Ils ont constaté que plusieurs d'entre eux ont été déposés dans des nids (ou bauges) d'ours et ont été déplacés après décomposition.

Vestiges humains à Cussac - Secteur aval – Locus 2 à vestiges humains

Une découverte majeure

C'est la très sérieuse revue Proceedings of the National Academy of Sciences qui a révélé l'information.

Dans la grotte il y a deux zones contenant des restes humains qui correspondraient à au moins cinq individus. Les défunts ont été placés au sol, dans des creux qui ressemblent à des bauges ou nids d'ours. Et la manipulation a été réalisée par l'homme.

" C'est très original " -Jacques Jaubert, professeur de préhistoire à université de Bordeaux et responsable de l'équipe de recherche à Cussac

" Il y a un nid où les os ont été tassés, brisés.." -Jean Pierre Chadelle archéologue départemental