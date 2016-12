Dordogne : voici le top 17 des infos et vidéos qui vous ont fait réagir sur Facebook en 2016

Le squelette de Montcigoux et sa passionnante légende, Stéphane Plaza, Philippe Etchebest, les exploits du Trélissac FC, l'affaire des grenouilles de Grignols, Lascaux... Voici les 17 sujets qui vous ont fait le plus réagir en 2016 sur la page Facebook de France Bleu Périgord.

Découvrez le classement des actus les plus lues, partagées et débattues sur la page Facebook de France Bleu Périgord.

1. Le squelette de Montcigoux

Lundi 15 février, les ossements du squelette de Montcigoux quittent la Dordogne pour l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale à Cergy-Pontoise pour analyses. La vidéo est de loin la plus vue de l'année sur notre Facebook. Depuis plus d'un siècle, le squelette d'Ernest, découvert en 1913 au château de Montcigoux, à Saint-Pierre-de-Frugie, reposait dans un cercueil vitré, posé dans les vestiges de la tour du manoir. Il livrera donc peut-être bientôt les secrets de sa fascinante légende.

2. La vallée de la Vézère sur TF1

Dimanche 22 mai, TF1 met à l'honneur notre belle vallée de la Vézère dans son journal de 13h. Un très beau reportage "au coeur du pays de l'homme".

3. La Dordogne sous la pluie

Début février, les intempéries font gonfler les rivières en Dordogne. Plusieurs sont en crue, provoquant des inondations et des débordements. Le Périgord vert autour de Cubjac ou de Tourtoirac, mais aussi les secteurs de Terrasson, et de Montignac sont touchés. Le puits de Bontemps entre Limeyrat et Brouchaud est alors en pleine résurgence, comme à chaque grosse pluis (vidéo).

4. Trélissac bat le LOSC !

Mercredi 20 janvier, Trélissac élimine le Losc, club de Ligue 1, et file en 8e de finale de la Coupe de France ! Victoire 4-2 aux tirs au but au stade Francis Rongiéras de Périgueux. La belle aventure des Trélissacois en Coupe de France s'arrêtera le 11 février, battus 2 buts à 0 par l'Olympique de Marseille à Bordeaux.

5. "Très heureux de voir mon compagnon Johnny"

Samedi 13 février : récompensé le soir-même aux Victoires de la musique, le rockeur national, Johnny Hallyday enflamme le Palio de Boulazac avec un concert qui a ravi ses fans. Parmi les spectateurs, Cyrille avait gagné sa place sur France Bleu Périgord.

6. Le marathon à 94 ans

Le 16 avril, les 100 km de Belvès fêtent leur 40e anniversaire. La célèbre course à pied du Périgord noir rassemble pas moins de 708 participants, dont 196 coureurs font le marathon et 512 les 100 km entre Belvès et Sarlat. Parmi les coureurs, Valério, 94 ans, qui terminera le marathon en 9h54 !

7. Le message de Stéphane Plaza à France Bleu Périgord

Le 22 janvier, Stéphane Plaza, l'agent immobilier le plus connu de France, était notre invité dans France Bleu Midi Ensemble. L'animateur, sur les planches du théâtre des Bouffes Parisiens qu’on le retrouve dans la pièce "A gauche en sortant de l’ascenseur", profite de son passage dans l'émission de Daniela Lumbroso pour faire une dédicace aux auditeurs de France Bleu Périgord...

8. Miss Périgord 2015 et le sanglier de Saint-Cybranet

Quand Lisa Bonnemaison tombe nez à nez avec... un sanglier. C'était le 11 septembre à Saint-Cybranet.

9. Philippe Etchebest en Dordogne

Fin septembre, le chef étoilé Philippe Etchebest est venu aider un restaurant périgourdin à se sortir de la faillite pour un épisode de son émission Cauchemar en cuisine. Le gérant et chef cuisinier du restaurant Le Cèdre Vert dit avoir subi un électrochoc. M6 le diffusera début décembre.

10. Flying Bird

Le 3 décembre, le marché de Noël de Périgueux est inauguré devant une importante foule, avec les oiseaux lumineux géants du spectacle "Flying bird".

11. Les grenouilles de Grignols

Voilà une affaire qui a beaucoup fait parlé d'elle cette année : en juin, Annie et Michel Pecheras, qui habitent Grignols à quelques kilomètres de Périgueux, sont condamnés par la cour d'appel de Bordeaux a combler leur mare. Le coassement des grenouilles gêne leurs voisins installés à une dizaine de mètres du point d'eau. Une pétition recueille plus de 100000 soutiens.

12. Les cèpes

A la toute fin septembre, les premiers cèpes de la saison font leur apparition en Dordogne.

13. Belle solidarité des Périgourdins

Le 11 octobre, France Bleu Périgord relaie l'appel de Bastien-Olivier, qui s'est fait voler sa voiture rue Wilson à Périgueux. Depuis quelques mois il vivait à l'intérieur et a donc perdu une bonne partie de ses effets personnels. Sa voiture sera retrouvée quelques jours plus tard grâce à la mobilisation sur internet.

14. Drame de la route

Lundi 11 janvier, deux personnes meurent dans un accident sur la RN 21, à Chalagnac, entre Périgueux et Bergerac. Le drame émeut beaucoup les Périgourdins : le couple avait sept enfants âgés de 4 à 21 ans, tous encore scolarisés.

15. Une truffe de... 644 grammes

Début janvier, un Périgourdin trouve une truffe de... 644 grammes du côté de Vergt, dans le Périgord blanc. "C'est très rare d'avoir une si grosse truffe, aussi lisse et belle".

16. Les décorations de Noël de Trélissac taguées

Dans la nuit du 10 au 11 décembre, les décorations de Noël de Trélissac sont vandalisées, l'ours polaire taggué de lunettes orange fluo, un cœur sur le postérieur et un sexe masculin sur le flanc. Une plaisanterie qui ne plait pas à tout le monde...

17. Ouverture de la grotte de Lascaux

Enfin c'est l'événement de cette année 2016 en Dordogne : le centre international de l'art pariétal de Montignac-Lascaux a ouvert ses portes le jeudi 15 décembre. Il avait été inauguré quelques jours plus tôt par le président de la République.

France Bleu Périgord avait pu le visiter avec le dernier inventeur de Lascaux encore vivant, Simon Coencas. Un moment très émouvant.

