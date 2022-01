Dordogne : on vous dit où trouver la meilleure brioche des rois en ce début d'année 2022

Quelle boulangerie choisir pour acheter sa couronne des rois en cette période d'épiphanie. Vous avez peut-être déjà vos bonnes adresses et vos boulangers préférés mais pour ceux qui n'en ont pas, on vous détaille le palmarès du concours de la meilleure brioche des rois 2022.

David Dupuy, le fournil de Villamblard et le fournil de Thimotée à Saint-Léon-sur-l'Isle Thomas Valstar, la boulangerie des 4 pains à Trélissac Jean-François Huteau, la boulangerie du Rond-point à Tocane Saint-Apre

Une trentaine de boulangers de Dordogne ont participé à ce concours organisé par la Chambre des métiers et de l'Artisanat et par le groupement ravir 24.

David Dupuy et sa compagne Laetitia Siegel possèdent deux boulangeries. Le Fournil de Timothée à Saint-Léon-sur-l'Isle et le Fournil de Villamblard. Cette dernière a ouvert il y a un an. David Dupuy participait pour la deuxième fois à ce concours. L'an dernier, il avait terminé deuxième du classement. Le boulanger de 31 ans assure que sa brioche est "simple et faite avec beaucoup d'amour".

David Dupuy et Laetitia Siegel sont les grands gagnants. C'était leur deuxième participation © Radio France - Charlotte Jousserand