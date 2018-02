On compte désormais neufs restaurants étoilés en Périgord. Le guide Michelin a levé le voile ce lundi 5 février sur sa sélection 2018 des meilleurs restaurants français. Cette année, il récompense 621 restaurants.

Un étoile en moins à Terrasson

En Dordogne, aucun nouveau restaurant n'a été récompensé pour sa cuisine. Sans surprise, le restaurant "L'Imaginaire" à Terrasson-Lavilledieu perd son macaron. L'établissement s'y attendait après le changement de chef en octobre 2017 et le départ de François Adamski. "Le guide est lié à la cuisine d'un chef et le guide a besoin de temps pour noter la cuisine d'un nouveau. Nous avons connu la même chose en 2016 lorsque nous avons pris le restaurant avec l'arrivée de Monsieur Adamski," confie Cécile Satin, la directrice de l'Imaginaire. "Pour nous et pour l'équipe c'est un challenge et une motivation supplémentaire. Je rappelle néanmoins que la motivation que l'on a tous les jours c'est de satisfaire nos clients. On ne travaille pas pour le guide Michelin mais pour eux."

Le guide Michelin, qui reste une référence dans le monde gastronomique, malgré la concurrence des sites de critique sur Internet, sera disponible à partir du 9 février.

La liste des restaurants périgourdins possédant une étoile au guide Michelin :

En Périgord noir

Au vieux logis à Trémolat - Chef : Vincent Arnould

En Périgord vert

Au Moulin du Roc à Champagnac-de-Belair - Chef : Alain Gardillou

En Périgord blanc

L'Essentiel à Périgueux - Chef : Eric Vidal

En Périgord pourpre