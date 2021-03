Dorlisheim: la vie de château pour les étudiants

Lucie, une étudiante d’Altdorf, à quelques kilomètres de là, passe en avril son concours de professeur des écoles et c’est au château qu’elle vient se plonger dans ses cours, elle est installée avec son ordinateur et ses livres dans une grande pièce lumineuse au rez-de-chaussée, avec vue sur le parc. _"Je suis en période intense de révision et c'est un cadre agréable, ça ne peut que donner envie de travailler, la vue est belle, il y a un très beau parc autour du château, c'est classe !". Sa soeur, Elise, est installée à quelques mètres, elle est étudiante en Staps, sciences et techniques des activités physiques et sportives et vient potasser au château ses cours théoriques: "Il n'y a pas de bruit, on n'est pas dérangées par autre chose"_

Lucie et sa sœur Elise en séance de révision au château © Radio France - Olivier Vogel

pour le moral, il faut avoir une distance devant soi

Le château de Dorlisheim a été racheté par la commune en 1999. Les habitants viennent y participer à des cours de cuisine, taper le belotte ou astiquer leurs queues de billard, autant d’activités interrompues par le covid d’où l’idée de proposer ce cadre idéal aux étudiants qui en ont assez de se confiner dans leurs chambres. Gilbert Roth, le maire de Dorlisheim explique que "pour le moral, il faut avoir une distance devant soi".