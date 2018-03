Après avoir abandonné son projet à La-Roche-Chalais, la société AboWind n'installera pas, comme elle le souhaitait, trois éoliennes de 182 mètres de haut sur la commune de Saint-Aulaye-Puymangou au lieu-dit La Latière. La société l'a fait savoir dans un courrier adressé en fin de semaine dernière au conseil municipal de la commune. "La société AboWind a choisi d'arrêter définitivement le projet de Saint-Aulaye aux lieux-dits Le Jeu de Quilles et Bois de Salamou _afin de préserver la qualité biologique de la zone d'études,_" écrit le gérant de la ferme éolienne de Saint-Aulaye, Patrick Bessière.

Projet refusé par le conseil municipal

Dans son courrier, AboWind explqiue que les études environnementales et techniques lancées en juillet 2015 ont permis de prendre conscience de la nécessité de protéger certaines espèces patrimoniales. "Le conseil municipal de Saint-Aulaye-Puymangou s'était opposé à ce projet en décembre 2018 par 14 voix contre six et une abstention," fait savoir de son côté l'association Asso3D de défense du val de Dronne et de la Double qui salue cette décision de la société toulousaine.

Un autre projet à Saint-Aulaye-Puymangou et Parcoul-Chenaud

Elle s'inquiète en revanche de voir AboWind poursuivre un autre projet à Saint-Aulaye-Puymangou et Parcoul-Chenaud. "Il s'agit d'installer cinq éoliennes sur le site des Grands Clos. Le conseil national de protection de la nature a reconnu 12 espèces protégées sur place et émis un avis défavorable. Il faut préserver cette zone," assure Thierry Bonne de l'association Asso3D. Selon AboWind, un arrêté préfectoral pour ce projet de 10MW est attendu dans le courant de l'année.