Dos au mur, les opposants à l'A45 se rassemblent tout le weekend dans le Rhône

Ils vont tenter d'attirer l'attention des médias, des élus et du gouvernement : les opposants au projet d'A45 se réunissent à St Maurice sur Dargoire.

Deuc jours pour sensibiliser également les citoyens sur ce que ce nouvel axe impliquerait en terme de nuisance écologique et de cout. Le futur tracé a été évalué à 1,2 milliard d'euros, financé pour un tiers par Vinci et deux tiers par l'État et les collectivités locales. Ce rassemblement est d'autant plus d'actualité que cette semaine le Conseil d’État a validé le décret de concession à Vinci pour ce projet d'A45 entre Saint-Étienne et Lyon.

Le programme du samedi

14h – Grand lancement – Accueil par les organisateurs

15h-18h30 – Ateliers et formations

18h30 – Concerts (détail sur cette page)

Programme du dimanche