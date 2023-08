DOSSIER. La difficile restauration des églises dans les petites communes de l'Orne et du Calvados

"Vous avez vu aux informations, ils en ont même détruit une !" Partout où l'on s'intéresse aux églises, cette même histoire revient. Une église en mauvais état démolie faute de pouvoir être restaurée. L'histoire s'est produite en juillet 2023, en Mayenne. Un édifice devenu trop dangereux, fermé depuis 2014, a commencé à être déconstruit.

La situation n'est pas isolée. Selon l'Observatoire du Patrimoine Religieux, en Normandie, 50 édifices religieux sont fermés à cause de leur état. "Une centaine d'églises sont en grande détresse", souligne Édouard de Lamaze, conseiller régional normand et président de cet observatoire. "Des proportions équivalentes à la situation nationale."

Dans l'église Saint-Martin d'Amfreville, les travaux ne sont pas terminés. Les peintures portent les stigmates de plusieurs infiltrations d'eau. © Radio France - Léni Flouvat

Alors, à Amfreville (Calvados), aux Authieux-du-Puits (Orne) et à Champsecret (Orne), lorsque l'on regarde l'église du village, on pense à cette histoire mayennaise en espérant ne pas être le prochain village qui prendra la décision de détruire son monument.

"Le financement, c'est le nerf de la guerre"

Les cloches sonnent, l'horloge fonctionne... C'est au niveau de la charpente que cela coince pour l'église Notre-Dame de Champsecret. "La couverture a été refaite mais il y a un problème structurel. Au XIXe siècle, du plâtre a été posé sur la voûte. Cela a alourdi l'ensemble et tordu les poutres", souligne Julien Corbière, le maire de la commune.

Julien Corbière (à gauche), maire de Champsecret, imagine l'avenir de son église après un plan de travaux. Des concerts, des expositions pour ce lieu communal. © Radio France - Léni Flouvat

Le chiffrage des travaux est colossal pour le village ornais : plus d'1,5 millions d'euros. "C'est trois fois le budget de la commune en investissement. Le financement, c'est le nerf de la guerre", poursuit-il. Et c'est aux municipalités de mettre la main au portefeuille car depuis deux lois de 1905 et 1907, les églises sont les propriétés des villes.

C'est là qu'on comprend tout le problème. Des édifices centraux dans les bourgs normands, une envie de les restaurer pour en faire profiter à tous mais une barrière difficilement franchissable : le budget. "On connaît les solutions. Il faut s'organiser, découper les travaux en tranches", conclut Julien Corbière.

Anticiper pour restaurer

À Champsecret, une association de sauvegarde avait été créée mais un désaccord avec l'ancienne municipalité a bloqué ses volontés et ses démarches. Plus au nord, dans le Calvados, la commune d'Amfreville n'a pas rencontré ce problème. L'association de sauvegarde a permis la mise en place d'un financement conséquent pour restaurer le seul édifice remarquable du village.

"Cette église a été construite après que la première n'ait été détruite faute d'entretien au XIXe siècle", explique Pauline Madelaine, conseillère municipale. L'église Saint-Martin trône au centre d'une place verdoyante, classée aux Monuments Historiques. "Au total, 500 000 euros de travaux ont été engagés. Nous avons réussi à les financer grâce à des subventions. La commune a dû payer 20 % de la somme", détaille l'élue municipale.

Il reste encore du travail. "Les façades sont en train d'être refaites, pointe Régis Foltete, adjoint en charge des travaux. Les pierres sont renduites car trop poreuses pour être laissées apparentes."

Le bénévolat : une solution ?

Aux Authieux-du-Puits dans l'Orne, la façade de l'église Saint-Martin est en travaux depuis plus de cinq ans. Un chantier bien particulier puisqu'il est réalisé par l'association Concordia. "Cette année, il y a trois bénévoles qui viennent du Libéria, du Mexique et d'Algérie. Concordia, c'est d'abord une association pour créer du lien. On permet aussi aux communes de préserver leur patrimoine", indique Pauline Plaçais, responsable régionale de l'association.

Corentin Goulet encadre techniquement le travail des bénévoles sur la façade de l'église Saint-Martin aux Authieux-du-Puits dans l'Orne. © Radio France - Léni Flouvat

Le travail des bénévoles permet à la municipalité d'économiser. "Là, il faut compter 6 à 10 000 euros pour chaque tranche de travaux", détaille la déléguée régionale. Un coût moins important qu'une entreprise classique du bâtiment. Le tout est financé par des partenaires de l'association et par la commune.

Dans la région, une dizaine de travaux associatifs ont permis à des édifices de retrouver leur état d'origine. "C'est un vrai plaisir de pouvoir travailler sur des bâtiments historiques comme ça", sourit Corentin Goulet en burinant le mur de la petite église ornaise. À chaque coup de marteau de l'animateur technique, c'est un petit bout de la façade abîmée qui s'en va. Mais, c'est aussi un édifice qui reprend de la vigueur. Un de plus qui échappe à la fermeture.