LE + INFO. Oubliées du dernier Ségur de la Santé les aides à domicile se mobilisent à Dijon

Le collectif "la force invisible des aides à domicile" entame une grande tournée dans l'Est de la France, tournée qui passe par Dijon ce mardi 23 mars 2021.

Près de 4 000 en Côte-d'Or

Elles sont près de 400 000 en France soit probablement environ 4 000 chez nous en Côte-d'Or. Mais le chiffre précis est compliqué à trouver car ces femmes sont employées par les Centres Communaux d'Action Sociale, les mairies, des entreprises, des associations ou bien encore directement par des particuliers par le biais des chèques emplois services (CESU).

Spécialistes méconnues du maintien à domicile

Aide à domicile, un métier méconnu qui permet pourtant de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Souvent ces professionnelles sont confondues avec des femmes de ménage. Or le ménage n'est qu'une infime partie de leurs missions explique Karine Baudégard, employée sur Auxonne, de la société "1, 2, 3 services à domicile".

Karine Baudégard Copier

En septembre 2020 les aides à domicile avaient manifesté pour obtenir la prime Covid de 1 000 euros du gouvernement avec comme ici dans la Sarthe le soutien de Valérie Lambert de la CGT. © Radio France - Yann Lastennet

Nous faisons aussi de l'aide aux devoirs avec les enfants

"On est surtout là pour maintenir l'autonomie des personnes, cela va de la toilette, à l'habillage, aux courses, aux repas. On peut également être amenées à remplir des papiers administratifs ou conduire les personnes à des rendez-vous médicaux ou à des activités dans les centres sociaux. Mais notre mission c'est aussi l'aide à la parentalité. Dans ce cadre là nous faisons de la garde d'enfants à domicile ou bien de l'aide aux devoirs".

Elles vont rencontrer les intermittents en lutte

Ce mardi quelques responsables nationales du collectif seront à Dijon pour porter la bonne parole auprès des aides à domicile du département. Elles ont prévu d'aller à la rencontre des intermittents du spectacle qui occupent le Théâtre depuis plus d'une semaine et militent en faveur de la généralisation du statut d'intermittent à l'ensemble des travailleurs précaires. Le collectif veut aussi être reçu par Yolaine de Courson, députée LREM de Côte-d'Or, pour tenter de peser sur les débats autour de la future "loi grand âge".

Sept conventions collectives pour un même métier !

Anne Lausaig, membre du collectif national. "On va lui demander (à Yolaine de Courson NDLR.) d'harmoniser les contrats de travail, de faire une refonte de nos sept conventions collectives pour n'en faire qu'une. On demande également l'accès à deux formations très importantes : la première concerne les gestes de premiers secours, la seconde touche aux postures. Cela pourrait contribuer à diminuer le nombre d'accidents du travail et les arrêts maladies. Il faut savoir que notre profession fait partie des plus accidentogènes" plaide cette aide à domicile de 50 ans qui travaille à Bordeaux.

Anne Lausaig Copier

Laurence, aide à domicile à Tonnay-Charente. Travailleuse de l'ombre © Radio France - Julien Morceli

Les grandes oubliées de la crise du Covid

"Grandes oubliées" selon elles du dernier Ségur de la santé, oubliées également du gouvernement qui les a classé dans la "deuxième ligne" des travailleurs engagés contre le Covid au printemps 2020, les aides à domicile veulent aussi percevoir des revalorisations salariales et une harmonisation de leurs frais de déplacement. Des frais de déplacement dont les remboursements vont de de 17 centimes d'euros dans le privé jusqu'à 50 centimes dans les associations.

Après Dijon cap sur l'Alsace

Yolaine de Courson doit les recevoir ce mardi en début d'après-midi à sa permanence de Montbard. La députée de Côte-d'Or promet de plaider leur cause auprès du gouvernement. Ce mercredi le collectif "la force invisible des aides à domicile" reprendra la route pour la région de Strasbourg.

Yolaine de Courson Copier