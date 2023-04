Douai : une résidence intergénérationnelle et sociale dans l'ancien Carmel

Quand on se trouve rue du l'Arbre sec, tout près du centre de Douai et de la faculté de droit, rien ne laisse imaginer derrière le grand mur en briques rouge visible de la rue que l'ancien Carmel a été complètement transformé. Le bâtiment était devenu trop grand pour les religieuses qui ont vendu le site à l'association Habitat et Humanisme , qui œuvre pour le logement et l'insertion des personnes en difficulté. Cette dernière a mené de lourds travaux à hauteur de 8 millions pour réhabiliter le site qui accueillera ses premiers locataires mi-mai.

Jocelyn Oger est le référent de ce chantier pour l'association Habitat et Humanisme © Radio France - Odile Senellart

Les travaux, commencés en 2020, touchent donc à leur fin. L'ancien couvent a été transformé en 37 appartements, principalement des T2 et des T3, répartis sur trois étages avec de grandes coursives à chaque étage. Tous donnent sur l'ancien cloître du couvent, transformé en vaste patio. Tout a été pensé pour en faire un lieu de rencontre, d'échanges entre les habitants. Une salle commune permettra également d'organiser des événements pour les occupants. Des potagers partagés devraient également voir le jour.

Seront logées sur place des personnes âgés isolées disposant de de faibles ressources financières, des familles monoparentales ou encore de jeunes en insertion. Tous paieront des loyers à des tarifs très sociaux. Mais la grande originalité du projet, c'est qu'ils seront accompagnés par l'association tout au long de leur présence dans la résidence des Carmels.

Le coup de main des salariés de Leroy Merlin

Pour ce chantier, Habitat et Humanisme a signé un partenariat avec l'enseigne nordiste Leroy Merlin pour l'achat de matériel, mais aussi pour la mise à disposition le temps d'une journée de 9 salariés du magasin Leroy Merlin de Douai qui ont passé la journée du 13 avril à poser des barres de rideaux, des caissons de cuisine et des détecteurs de fumée dans tous les appartements. Depuis 2020, l'entreprise nordiste a mis en place ce qu'elle appelle l'Impact Day, un jour par an pendant lequel le salarié peut apporter son aide à une association qui œuvre notamment dans le domaine du logement solidaire.

Elisa Carpentier fait partie des 9 salariés du magasin Leroy Merlin de Douai qui sont venus prêter main forte le temps d'une journée © Radio France - Odile Senellart

Les premiers occupants arriveront mi-mai dans ce lieu chargé d'histoire, ce qui leur sera d'ailleurs rappelé par deux cloches qui appartenaient à l'ancien Carmel et qui ont été réinstallées. Elles sonneront deux fois par jour. Trois vitraux de l'ancienne chapelle des sœurs seront également le 27 avril dans l'un des murs visibles depuis le patio central.