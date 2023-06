Douanes : Irish, chien-star de la brigade d'Hendaye

L'un des meilleurs flairs de France exerce dans le Pays basque. Pour avoir contribué à la saisie de quelques 6,7 tonnes de drogue et 2,4 millions d'euros de billets de banques issus de trafics et de contrebande, Irish, un labrador noir de dix ans et demi, a reçu le 24 mai dernier à Paris le trophée "Chien Héros" aux côtés de son maître, le douanier Fabrice Latapie.

"Il a toujours envie, il est toujours demandeur, explique le maître-chien des douanes, à dix ans et demi, il est toujours motivé comme s'il avait six mois".

Irish aux côtés de son binôme de toujours Fabrice Latapie © Radio France - Steven Gouaillier

Le labrador est aussi "le chien de la famille", précise Fabrice Latapie, fier de montrer les photos et les vidéos de la cérémonie. "J'étais très fier et très honoré lors de la remise des prix. Moi j'ai reçu la médaille en 2014, mais c'est uniquement grâce au travail que mes chiens avaient fait avant ! Je trouvais ça normal de présenter Irish pour qu'il puisse être médaillé à son tour." Ce trophée est même une récompense pour toute la brigade : "c'est une récompense pour le chien et pour toute l'équipe".

Un as du "marquage"

Un palmarès d'autant plus impressionnant qu'Irish, d'abord formé à la détection de drogue , n'a reçu sa formation pour détecter les billets qu'en 2017. Une fois les véhicules (camions, bus, voitures...) arrêtés au poste de douanes de Biriatou, le travail d'Irish consiste à "renifler partout où il sait qu'il faut renifler : le dessous des bus et l'intérieur des bus, comme pour les voitures, camions, conteneurs... Si jamais il se met à gratter à un endroit c'est qu'il a détecté une odeur, soit de stupéfiants, soit de billets. C'est ensuite à nous d'intervenir", poursuit le maître-chien.

Le travail d'Irish consiste à renifler à l'extérieur comme à l'intérieur des camions. © Radio France - Steven Gouaillier

Le dernier exemple remonte il y a trois semaines lors d'une perquisition : "il a marqué sur l'un des tiroirs de la cuisine. Au milieu des pâtes et de la farine, il y avait une poche avec plusieurs enveloppes qui contenaient 61.700€".

Une grave blessure en 2019

Irish a reçu le prix Chien Héros d'abord pour son efficacité mais aussi "pour sa persévérance", estime Fabrice Lapatie. En 2019, sa carrière a bien failli s'arrêter brutalement après une "énorme hernie discale au niveau du postérieur gauche. Il était paralysé de la patte arrière, il ne pouvait plus la bouger." Le chien n'a pas pu être opéré, il a donc fallu fallu passer par des séances d'ostéopathie ou de kiné.

Preuve de l'attachement entre Fabrice et Irish, le maître-chien a de lui-même "pris un mois de vacances" à l'époque pour s'occuper de la récupération de son chien.

Bientôt la retraite

Après neuf ans de bons et loyaux services, Irish pourra prendre sa retraite et "rester à la maison" chez Fabrice Lapatie d'ici six mois. La relève est déjà prête avec Txupit, labrador noir de huit mois et demi, qui débutera sa formation au début du mois d'octobre avant de prendre le relais dans la brigade d'Hendaye au mois de décembre.