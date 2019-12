Douarnenez : le résistant de la France Libre Alexis le Gall est décédé à 97 ans

Alexis le Gall, figure de Douarnenez et ancien résistant de la France Libre, est décédé dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 décembre. Il avait 97 ans.

Douarnenez, France

L'ancien résistant de la France Libre, Alexis Le Gall, est décédé dans la nuit du 21 au 22 décembre. Il est mort à 97 ans à l'hôpital de Douarnenez après une chute à son domicile. Il était une figure locale dans la région. Lors de l'anniversaire des 75 ans de l'appel du général De Gaulle en 2015, il s'était confié à France Bleu Breizh Izel.

Le 18 juin 1940, sa mère entend le discours du général De Gaulle. Elle le transmet à son fils, Alexis le Gall. Le jeune d’Audierne a seulement 17 ans, et il vient justement de décider de rejoindre l’armée anglaise, en réaction à un discours de Pétain. "Ça nous a conforté", racontait-il, " de toute façon on partait pour s’engager dans la Marine ou l’Armée anglaise. Mais puisqu’il y avait un Français qui était prêt à constituer une armée, c’était mieux d’aller dans une armée française. »

Une rencontre inoubliable

Quelques semaines plus tard, il se retrouve face au Général De Gaulle. Alexis Le Gall se souvenait de chaque mot « les Alliés vont gagner la guerre, voilà le discours qu’il nous a fait . Et c’est exactement ce qui s’est passé. Ou bien ce gars là il est fou ou bien c’est un génie ! Je préfère que ce soir un génie, et je marche avec lui ! ».

Les obsèques d'Alexis le Gall auront lieu jeudi prochain, le 26 décembre, à Douarnenez.