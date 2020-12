Douarnenez : plus de six messes de Noël prévues dans la paroisse

Malgré la crise sanitaire, les messes de Noël auront bien lieu. À cause de la distanciation sociale instaurée dans les églises, la paroisse de Douarnenez a même pris la décision de multiplier leur nombre. Le père Jean-Baptiste Gless se veut rassurant : "On a doublé le nombre de messes sur l'ensemble de la paroisse, on va être vigilant pour que le positionnement soit bien respecté, mais _on ne va empêcher personne de venir à la messe_."

Une organisation bouleversée

Si les messes seront célébrées comme d'habitude, le père conçoit que la crise sanitaire bouleverse l'organisation traditionnelle de la messe de Noël. "J'avais l'habitude de faire venir les enfants pour écouter l’évangile de Noël et apporter l'enfant Jésus dans la crèche, mais cette année, on va éviter les gros déplacements", explique-t-il. Mais l'esprit de Noël sera bien là : _"_On se lave les mains, on porte son masque et on chante à tue-tête !"