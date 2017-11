Double jackpot, tirage unique : la Française des Jeux lance un tout nouveau "Loto de Noël"

C'est une nouveauté : depuis ce mercredi matin, il est possible de miser, en plus du loto "classique", pour un "Loto de Noël" dont le jack pot sera de 20 millions d'euros. Le tirage aura lieu le 22 décembre.

Pour la première fois, la Française des Jeux met en place un Loto de Noël cette année. L'opérateur français de jeux de hasard a annoncé ce mercredi qu'il était possible de commencer à miser pour un tirage exceptionnel qui aura lieu le 22 décembre prochain.

Inspiré du très prisé "Gordo de Navidad" en Espagne, ce Loto de Noël est doté d'une cagnotte deux fois plus importante que d'habitude, de 20 millions d'euros. Et le jackpot sera décroché dans tous les cas : s'il n'y a pas de gagnant au rang 1 (cinq bons numéros + le numéro chance), les gagnants des rangs inférieurs se partageront le montant.

Des gains plus élevés... la mise aussi

Dans les rangs inférieurs, les gains seront deux à cinq fois plus importants. Et grâce à un numéro imprimé sur chaque ticket, cent joueurs remporteront chacun 20.000 euros. Toutefois, la mise est elle aussi plus élevé : chaque grille coûtera 5 euros contre 2,20 euros habituellement.

La Française des Jeux attend six millions de participants, contre trois à quatre millions pour les tirages habituels. Et espère bien pérenniser ce tirage exceptionnel, à la façon du "Gordo de Navidad" espagnol qui existe depuis 1912 et auquel environ 90% des Espagnols participent.