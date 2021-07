Allongement du congé paternité : "Quinze jours de plus, c'est énorme", réagissent les parents tourangeaux

Cette réforme change la vie de beaucoup de couples. Depuis le 1er juillet, la durée du congé paternité est doublée : elle est passée de 14 à 28 jours. En ce début de mois, à la maternité du Pôle santé Léonard de Vinci à Chambray-lès-Tours, les premiers parents à en bénéficier sont ravis. Bruno et Julie, habitants de Notre-Dame-d'Oé, ont eu leur premier enfant, William, le 1er juillet à 18h56. "Je vais apporter plus de soutien à la maman en restant 28 jours à la maison, explique le papa, Bruno. Surtout pour un premier enfant, on se demande ce qu'il va se passer, et donc avoir plus de temps permet de partager les tâches et au moins la mère n'est pas esseulée, on a moins de pression."

Assise dans un fauteuil de la chambre 115, Julie, la maman, porte son enfant dans ses bras. "Quinze jours de plus, c'est énorme pour une maman, s'enthousiasme Julie. C'est rassurant de savoir que l'on sera deux pendant un peu plus longtemps." Bruno va même prolonger le plaisir en collant ses vacances à son congé paternité.

Le petit Sullyvan est né le 1er juillet à la maternité du Pôle santé Léonard de Vinci à Chambray-lès-Tours. © Radio France - François Ventéjou

Triade bébé-maman-papa

Dans une autre chambre de la maternité du Pôle santé Léonard de Vinci, Sandra vient de donner naissance à son troisième enfant, le premier avec Guillaume. "En 28 jours, le papa aura plus de temps pour prendre la mesure de son rôle, estime-t-elle. Pour les familles, c'est un grand changement." "Je vais pouvoir profiter de lui plus longtemps et surtout tisser plus de liens", estime Guillaume, le papa de Sullyvan.

"C'est un vrai confort pour les parents, analyse Anabelle Faivre, sage-femme et responsable du service maternité au Pôle santé Léonard de Vinci. On ne parle plus du couple mère-enfant mais d'une triade bébé-maman-papa, et là, le papa va pouvoir vraiment prendre sa place. Et le partage des tâches sera plus égalitaire."