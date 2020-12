Doubs: interdiction d'ouverture des établissements sportifs couverts pour les mineurs

A partir de ce jeudi, les activités extrascolaires dans les établissements sportifs couverts sont désormais interdits. La décision a été prise par le préfet du Doubs, Joël Mathurin face à la recrudescence de l'épidémie du coronavirus dans le département.

Les chiffres sont de plus en plus inquiétants. Le Doubs est toujours le 2ème département de France le plus touché, derrière les Ardennes, à cause d'un taux d'incidence de 260 pour 100.000 habitants. Ce taux d'incidence est encore plus préoccupant pour les plus de 65 ans, puisqu'il s’élève à plus de 320. Par ailleurs, le taux de positivité s'élève à 12%, soit près du double de la moyenne nationale.

Le préfet "a décidé, par arrêté préfectoral, l’interdiction d’ouverture des établissements recevant du public (ERP) de type X pour les activités extrascolaires à destination exclusive des mineurs, en complément des mesures déjà en vigueur. Les activités scolaires et périscolaires demeurent cependant autorisées dans ces établissements", fait savoir la préfecture dans un communiqué.

Pour la santé de tous, le préfet du Doubs appelle la population à respecter strictement les mesures déjà en vigueur ainsi que les gestes barrières, afin de se protéger soi-même et de protéger les autres.