Doubs : la CGT dénonce "l'expulsion policière" des gilets jaunes à Arbouans

Arbouans, France

"Tenter de casser le thermomètre ne fait pas baisser la température !" Dans un communiqué publié dimanche soir, l’Union Locale CGT du Pays de Montbéliard s'insurge "contre l’expulsion des gilets jaunes du carrefour du Redon", à Arbouans, près d'Audincourt, survenue samedi à la mi-journée.

Les gilets jaunes avaient pris pour habitude depuis le début du mouvement de se retrouver près du rond-point, non loin de l'A36. Certains avaient passé la nuit de Noël sur place, ainsi que la nuit de la Saint-Sylvestre, sans bloquer ni filtrer les automobilistes.

Une atteinte au droit de manifester"

"Nous considérons que cette expulsion policière est une atteinte au droit de se réunir et de manifester", poursuit la CGT. "Elle est d’autant plus scandaleuse que l’occupation de ce terrain communal se faisait en toute légalité, en accord avec la municipalité d’Arbouans, sans gêne ni agressivité à l’égard des automobilistes".

La maire d'Arbouans en colère

Les gilets jaunes avaient obtenu l'accord de la mairie d'Arbouans pour se rassembler sur le terrain à proximité du rond-point. Un arrêté municipal avait été pris en ce sens le 19 décembre dernier. "Faire de la répression sur un groupe de personnes qui est pacifique, à part faire monter les tensions, j'estime que ça ne résout rien (...) pour moi c'est opprimer le peuple" avait dénoncé dimanche sur France Bleu Belfort Montbéliard Nathalie Laine Hugen Schmidt, la maire d'Arbouans.

"Ils revendiquent des choses tout à fait entendables, mais qui ne sont pas entendues" Copier

La CGT du Pays de Montbéliard exige "le respect du droit de réunion et de manifestation, essentiel à l’exercice d’une démocratie réelle" et appelle "la population, les salariés et retraités, porteurs ou non d’un gilet et quelle qu’en soit la couleur à poursuivre et amplifier la mobilisation pour exiger de véritables mesures de progrès social".

Dimanche, après avoir été évacués du rond point d'Arbouans, les gilets jaunes étaient plus d'une vingtaine à s'être installés toute la journée sur la commune de Mathay, dans le Doubs. Ils se sont repliés sur un terrain privé prêté, avec l'accord de son propriétaire, au cœur de la commune de Mathay.