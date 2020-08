A partir du 15 Août et durant un mois, le port du masque sera obligatoire dans le Doubs sur les marchés les vide-greniers et plus largement dans les rassemblements de plus de 10 personnes soumis à déclaration en préfecture.

Doubs : le masque obligatoire sur les marchés et pour les rassemblements de plus de 10 personnes

Le masque désormais obligatoires sur tous les marchés du Doubs et les vide-greniers

Face à l'évolution de la situation sanitaire dans le Doubs, le préfet du Doubs Joël Mathurin a décidé de rendre le port du masque obligatoire à partir du samedi 15 Août jusqu'au lundi 14 Septembre pour les personnes de plus de 11 ans dans tous les rassemblements sur la voie publique soumis à déclaration en préfecture (cf art 3 décret 10 juillet 2020 modifié) ainsi que sur les marchés non couverts, les vide-greniers et les brocantes.

Pas d'obligation dans les parcs et sur les places de jeux

Autrement dit, le masque sera obligatoire si vous rendez par exemple à une fête de village ou à une manifestation syndicale. En revanche il n'y aura pas d'obligation pour un rassemblement professionnel sur la voie publique car ce type de rassemblement n'est pas soumis à déclaration. De la même façon si vous vous retrouvez à plus de 10 sur une place de jeux, le masque ne sera pas obligatoire car ce ne sont pas des rassemblements soumis à déclaration préalable.

Ce port obligatoire du masque vient compléter les mesures actuellement en vigueur notamment dans les établissements recevant du public où le port du masque est déjà une obligation, en lieu clos ou lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée.

Dans le Territoire de Belfort, la Préfecture dit "réfléchir à un éventuel élargissement du port du masque obligatoire pour certains événements". "On est en train d’évaluer le risque et on prendra une décision en lien avec les mairies dans les prochains jours", explique-t-on. Même chose en Haute-Saône.