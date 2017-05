Doubs : Les producteurs locaux face à un printemps sec et froid

Le printemps ne fait pas de cadeaux aux producteurs franc-comtois. Depuis le début de l'année, Météo France a enregistré 99 jours de gel, un record depuis 10 ans. Et ça se ressent sur les étals comme jeudi 4 mai pour le retour du marché bio de la gare Viotte de Besançon.

Le printemps ne fait pas de cadeaux aux producteurs franc-comtois. Depuis le début de l'année, Météo France a enregistré 99 jours de gel, un record depuis 10 ans. Et ça se ressent sur les étals comme jeudi 4 mai pour le retour du marché bio de la gare Viotte de Besançon.

Le temps reste frisquet sur la Franche-Comté. Pourtant, il y a quelques semaines, c'était quasiment l'été ! Un temps variable qui ne fait pas les affaires des producteurs, notamment de fruits et légumes. "Je connais des maraîchers qui ont un petit peu de gel dans les serres donc c'était un peu compliqué", explique Frédéric Striby du Grand potager de Vigearde. Lui, a été plutôt épargné : "Moi je n'ai pas trop subi le gel et heureusement, il n'y a pas trop de casse." Et pour repiquer certains plants ? "Là, je pense que ça va être bon. J'ai regardé la météo, ils n'annoncent pas de gel. Ils annoncent des nuits à huit degrés pendant une ou deux semaines donc je pense que l'on va bientôt passer les Saints de glace sans problème. Après, ça peut dépendre des endroits mais moi j'ai déjà repiqué des courgettes dehors, ça devrait aller. J'espère." Pour ce premier marché, il propose des légumes d'hiver : pommes de terre, navets, oignons, poireaux.

Je connais des maraîchers qui ont un petit peu de gel dans les serres donc c'était un peu compliqué. - Frédéric Striby du Grand potager de Vigearde.

La production au ralenti

A côté de Frédéric Striby, Kévin Goypiron de Fontaine-lès-Clerval qui, normalement propose ses confitures sur ce marché bio de la gare Viotte. "Quand j'ai des fruits, oui. Mais là du coup cette année on ne sait pas trop ... Ça sera pour l'année prochaine !" Il vend aussi des plants "les fraises, même si elles prennent quelques gelées, vous voyez les premières feuilles là elles ont déjà un petit peu brûlées mais après les jeunes pousses repartent directement."

Dans la remorque de sa voisine installée juste en face, quelques fromages de chèvre. Nuria Loyant de la ferme d'Uzelle a dû s'adapter à la météo, comme ses 45 chèvres et ses cinq vaches laitières qui n'ont pas beaucoup d'herbe dans les pâtures : "Quand il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas et quand il fait froid, ça ne pousse pas non plus donc aujourd'hui on les restreint, on leur fait faire du pâturage tournant ce qui permet de laisser repousser l'herbe."

Avec beaucoup ou peu de choix et de production, le marché bio de producteur locaux a repris. C'est tous les jeudis de 16h30 à 19h, sur le parvis de la gare Viotte de Besançon.