Après les annonces du Gouvernement ce jeudi 25 novembre, pour lutter contre la propagation du Covid-19, le Préfet du Doubs Jean-François Colombet a décidé de renforcer certaines mesures. Notamment l'obligation du port du masque en centre-ville et du pass sanitaire sur les marchés de Noël.

Doubs : pass sanitaire obligatoire sur les marchés de Noël et port du masque de retour en ville

En complément des mesures annoncées par le Gouvernement ce jeudi 25 novembre, la Préfecture du Doubs a pris un arrêté pour renforcer l'obligation du port du masque dans les zones extérieures densément fréquentées, sur l'ensemble du Département. À compter de ce samedi 27 novembre et jusqu'au 31 décembre, le masque sera donc de nouveau obligatoires pour les personnes de plus de 11 ans, en particulier dans les centres-villes et les événements festifs.

Masque et pass sur les marchés de Noël

Concernant les marchés de Noël, de Montbéliard notamment, le port du masque sera également obligatoire, ainsi que le pass sanitaire, "si l’accès aux différents marchés de Noël est susceptible d’être contrôlé", précise la Préfecture. Les lieux de restauration fermés au sein des marchés de Noël devront également contrôler ce pass. Dans le même temps, le Préfet du Doubs, Jean-François Colombet, a demandé aux forces de l'ordre d'augmenter les contrôles du pass sanitaire dans les établissements.

"Le dimensionnement des dispositifs de vaccination sera adapté à l’augmentation probable de leur fréquentation en raison du rappel pour tous les adultes de 18 ans et plus ayant reçu une deuxième injection du vaccin depuis 5 mois", précise par ailleurs la Préfecture du Doubs dans un communiqué.