Un accident de voiture assez insolite ce vendredi à Roche-lez-Baupré, près de Thise dans le Doubs. Un automobiliste a fait une mauvaise manipulation au volant de sa voiture automatique. Il a fini sa course dans une piscine, mais n'a pas été blessé.

Roche-lez-Beaupré, France

Une voiture dans une piscine, c'est une scène plutôt rare. Et elle s'est déroulée ce vendredi midi à Roche-lez-Beaupré, près de Thise. Un Franc-Comtois a sans doute fait une fausse manipulation et finit sa course dans une piscine. Il en est heureusement sorti indemne.

Un conducteur de 70 ans a tenté ce vendredi midi de faire marche arrière au volant de sa voiture à boite automatique. Il n'arrive malheureusement pas à s'arrêter et termine au fond de la piscine. L'automobiliste se retrouve coincé dans sa voiture. Pour l'extraire, les pompiers du Doubs ont fait appel aux sauveteurs aquatiques et à des plongeurs.

L'homme a finalement pu être ramené à la surface et n'a pas été blessé.

Une scène cocasse qui a lieu un vendredi 13, réputé jour de malchance, surtout que l'accident a eu lieu rue de la Source et proche de l'impasse de la fontaine.