Doullens : les jeunes de l'EPIDE tentent de reprendre confiance en eux avec le rappeur Mystik

"Avec respect et bienveillance, vous écrivez sur le dos de tout le monde un truc sympa". Ghislain Loussingui alias Mystik donne les consignes de l'exercice. La dizaine de garçons et de filles, toutes et tous avec une feuille scotchée dans le dos, doivent donc écrire ce qu'ils et elles pensent des autres. Ils et elles se côtoient tout les jours au sein de l'EPIDE de Doullens, un établissement d'insertion vers l'emploi, réservé aux jeunes de 17 à 25 ans sortis du système scolaire. L'exercice n'est pas simple, mais chacun et chacune s'y prête avec sérieux.

ⓘ Publicité

Sur la feuille, des mots positifs écrits par chacun et chacune. © Radio France - Florent Vautier

Une fois l'exercice terminé, Léna commence la lecture, sans savoir qui lui a adressé des compliments : "Tu es une belle personne, souriante...". Pas vraiment l'image qu'elle avait d'elle même : "Je me vois moche, aigrie, nulle...". Et quand on lui demande si l'exercice va lui redonner confiance, elle répond "ça me fait plaisir, mais je ne crois pas que juste des mots, ça va me redonner confiance en moi."

loading

C'est dire si la tâche est ardue pour Ghislain Loussingui, qui depuis 10 ans a délaissé disques et concerts pour se consacrer uniquement aux ateliers d'écriture : "Aujourd'hui les jeunes ont des réseaux sociaux, des applications, des filtres qui permettent en réalité de mettre un masque. Ils ont donc du mal à s'exprimer et a prendre la parole en public." D'ailleurs, un autre exercice, qui consiste à écrire une lettre à quelqu'un qui leur a fait du mal, permet aux élèves de l'EPIDE de s'exprimer devant tous les autres. Là encore, pas facile : "ils ont des choses à dire, il faut juste leur laisser le temps", affirme Ghislain Loussingui.

L'affiche de l'atelier, appelé "Des perches d'espoir" © Radio France - Florent Vautier

Pendant trois jours, les élèves de l'EPIDE ont eu l'occasion de s'exprimer sur elles et sur eux, mais aussi sur des thématiques comme l'égalité femmes-hommes ou le harcèlement. "Le crédo de l'EPIDE, c'est d'être un révélateur de potentiel", rappelle Albéric Mahieux, responsable communication de l'établissement, à l'origine de la venue de Mystik. "Les jeunes qui viennent chez nous ignorent ce potentiel. On veut mettre en avant ce qui va et qu'ils prouvent à eux même qu'ils sont quelqu'un. Tous les écrits et les œuvres d'art réalisés pendant les ateliers seront exposés le 12 septembre, au centre culturel de Doullens.