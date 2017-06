Doullens : un collectif fait de la résistance contre les compteurs Linky

À Doullens, dans la Somme, le collectif "Stop Linky 80" fait de la résistance contre les compteurs Linky, ces nouveaux compteurs intelligents d'Enedis installés partout en France. Une pétition circule et a déjà recueilli 500 signatures pour que le maire suspende les installations.

Vous avez déjà du voir ce petit compteur, à la couleur flashy, un vert vif, quasi fluo. Ces compteurs intelligents d'Enedis, capable de fournir presque en temps réel la consommation de chaque client, sont installés partout en France depuis le 1er décembre dernier. Mais la grogne s'installe : à Doullens, dans la Somme, le collectif "Stop Linky 80" entre en résistance contre ce petit boitier vert. Une pétition circule et a déjà recueilli 500 signatures.

Martine et Chantal font du porte-à-porte pour recueillir le maximum de signatures © Radio France - Pauline Pennanec'h

Selon le collectif, le compteur Linky émet des ondes dangereuses pour la santé, classées par l’Organisation mondiale de la santé comme étant possiblement cancérigènes. Le compteur Linky serait aussi la cause de pannes électriques, et parfois d'incendies : "Il y a des gens qui se plaignent de coupures de leur télévision en permanence, que leurs appareils ont grillé, explique Martine Desmarques, à l'origine du collectif, et puis avec ces ondes, Enedis est capable de savoir à quelle heure vous vous levez le matin, à quelle heure vous vous couchez, ce que vous utilisez comme appareil... C'est une intrusion dans notre vie privée !" explique-t-elle.

Martine Desmarques, du collectif "Stop Linky 80, interpelle le maire de Doullens Copier

Le compteur Linky, obligatoire ?

D'après le collectif, il ne serait pas obligatoire de poser un compteur Linky, car la loi ne dit rien dans ce sens : "Certaines personnes âgées sont affolées ! On leur dit que c'est obligatoire, alors que la loi ne le dit pas ! On leur dit qu'elles vont payer 400 euros si elles ne l'installent pas tout de suite. C'est illégal !" explique Martine.

Le collectif demande au maire de suspendre l'installation de ces compteurs nouvelle génération, car ils appartiennent aux collectivités locales. Les pétitions lui seront données dans les semaines à venir.