Douze chiens sauvés d'un élevage illégal dans les Yvelines

Yvelines, France

Des chiens qui pataugent dans leurs excréments au milieu d'objets dangereux, et qui ne pouvaient se réfugier que sous des abris de planches et de tôles. C'est ce que les équipes de la Cellule anti-trafic et du pôle Protection animale de la SPA ont découvert dans les Yvelines la semaine dernière. Certains étaient en sous-poids, d'autres avaient besoin de soins pour des problèmes aux yeux ou aux oreilles. Accompagnés des policiers et des services vétérinaires du département, les responsables de la Société de protection des animaux ont libéré ces chiens, qui sont désormais pris en charge dans les refuges.

La SPA a porté plainte et s'est portée partie civile dans cette affaire. Elle espère obtenir bientôt une décision de justice pour que ces animaux soient disponibles à l’adoption.