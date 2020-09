Douze enfants en quatorzaine dans une école du nord Sarthe

Quelques jours seulement après leur rentrée, douze élèves de CM1 ont été renvoyés chez eux, en quatorzaine. Ils sont les seuls à avoir été en contact avec l'un des membres du personnel de cantine de l'école primaire de Marolles-les-Braults (Sarthe). "Nous avons un système de cantine où _chaque membre du personnel s'occupe d'un groupe d'élèves_, ce qui a permis de limiter les cas contact", explique Anaïs Boucher, adjointe au maire chargée des affaires scolaires et du sport de la ville. L'ARS n'a à ce jour détecté aucun autre membre du personnel ou élève qui pourrait être considéré comme cas contact.

Difficile de joindre le bon interlocuteur

Dès que le test est revenu positif mercredi dernier, l'école et la mairie de Marolles-les-Braults réagissent et signalent le cas. Non sans peine : "Tout n'a pas été très clair au départ. Il fallait d'abord appeler l'éducation nationale, ce qu'a fait la directrice de l'école. De mon côté j'ai appelé l'Agence régionale de Santé (ARS) qui m'a renvoyé vers la préfecture, qui m'a renvoyé vers l'ARS, qui m'a finalement renvoyée vers le service "Contact Tracing" de l'ARS (le service qui identifie les cas contacts d'une personne testée positive au Covid-19). A partir de ce moment là par contre, ça a été très bien pris en charge et tout s'est enchaîné assez rapidement." Les parents des élèves ont ensuite été contactés, et les douze élèves de CM1 identifiés comme cas contact, même s'ils n'ont à ce jour pas manifesté de symptômes, ont été placés en quatorzaine,

Pas de symptômes, test déconseillé

"Tant que les enfants n'ont pas de symptômes, il leur est déconseillé de se faire tester selon l'ARS. Donc, tant qu'aucun de ces enfants n'est testé positif, les autres enfants de l'école et le reste du personnel ne sont pas concernés par la quatorzaine", poursuit Anaïs Boucher. L'adjointe au maire chargée des affaires scolaires admet qu'elle ne s'attendait pas à une telle situation si rapidement après la rentrée : "Mais l'ARS a pris les précautions maximum en mettant les enfants en quatorzaine, on va croiser les doigts pour que ça ne se propage pas sur la commune." A ce jour, 22 établissements scolaires sont fermés en France, ainsi qu'une centaine de classes, en raison de cas avérés de Covid-19.