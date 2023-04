Douze lycéennes et lycéens participent à un concours de plaidoiries, à Cherbourg

3 gagnants ont été désignés (Luna, Sam et Léna) et participeront à la finale départementale, le 13 mai.

Salle comble, dans l'amphithéâtre A de l'IUT de Cherbourg-Manche, ce vendredi 14 avril dans l'après-midi : plus de 200 lycéennes et lycéens sont venus assister au concours lycéen de plaidoiries, organisé par la Ligue des droits de l'Homme de Cherbourg-Nord-Cotentin. Les 12 finalistes, 9 lycéennes et 3 lycéens, venant de quatre lycées de Cherbourg et de Valognes, ont chacun un peu moins de 10 minutes pour présenter leur plaidoirie, sur le thème de leur choix. Ils doivent y faire également mentionner la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

ⓘ Publicité

Les lycéens passent tour à tour devant le public, nombreux, et le jury. "Au début, c'est stressant, mais dès qu'on commence à parler, la peur s'en va et c'est assez grisant de voir tout le monde nous écouter attentivement, c'est une super sensation", estime Lisa-Marie, 15 ans, élève au lycée Thomas Hélye de Cherbourg. Elle a décidé de plaider pour défendre les droits des femmes iraniennes. "La politique m'intéresse beaucoup et je voudrais faire du droit plus tard, alors ça avait vraiment du sens de participer à ce concours."

Plus de 200 jeunes étaient rassemblés dans l'amphithéâtre A de l'IUT de Cherbourg, pour assister à ce concours. © Radio France - Marie Martirossian

S'entraîner à parler devant un public

Comme Lisa-Marie, beaucoup de participants ont opté pour des thématiques universelles, comme les droits des migrants, des Ouïghours, la place des femmes dans le sport. Mais d'autres ont choisi des sujets plus personnels, comme Léna, 17 ans, qui a souffert d'anorexie : "Pour moi, c'était important de faire entendre au public ce qu'est cette maladie, car on ne donne pas suffisamment la parole aux personnes anorexiques, on ne sait pas ce qu'elles vivent. On m'a trop souvent dit que je faisais peur, que je n'avais qu'à manger, pour guérir. Or la Déclaration universelle des droits de l'Homme dit bien que nous avons droit à la dignité et que nous devons tous agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité."

Des jeunes qui se sont préparés parfois pendant des mois, pour écrire, réécrire puis apprendre leur plaidoirie. "Cela demande un vrai investissement et je trouve qu'ils se sont tous dépassés, c'est une fierté pour nous", sourit Lucie Béguin, professeure de français au lycée Grignard à Cherbourg.

Le trophée, remis à Luna qui a plaidé contre le harcèlement scolaire, a été fabriqué par des détenus de la maison d'arrêt de Cherbourg. © Radio France - Marie Martirossian

"Je pense que beaucoup d'adultes seraient incapables de faire ce que ces jeunes ont produit devant leurs camarades aujourd'hui, sourit Jean-Philippe Decroux, président de la Ligue des droits de l'Homme pour sa branche de Cherbourg-Nord-Cotentin. La qualité de leurs plaidoiries, leur argumentaire, leur engagement, mais aussi leur éloquence, cela m'impressionne chaque année." Ce concours est organisé dans la Manche depuis 2014.

La finale départementale aura lieu en mai

3 finalistes ont été désignés : Luna (sur le harcèlement scolaire), Sam (sur les droits des migrants) et Léna (sur l'anorexie). Ils participeront à la finale départementale, organisée le 13 mai prochain à Saint-Sauveur-Lendelin (Manche), et devront plaider face à 9 autres candidats d'Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.

loading