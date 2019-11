Onze migrants secourus au large de Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer, France

Les secours sont intervenus ce dimanche matin pour venir en aide à des migrants en difficulté sur une embarcation située à environ 11km à l'ouest de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), fait savoir la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué.

Le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a engagé la vedette régionale (Armoise) de la direction des affaires maritimes et l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale du Touquet.

11 personnes en état de légère hypothermie

Les 11 personnes à bord de la petite embarcation (une femme et 10 hommes dont un adolescent) ont été secourus en état de légère hypothermie et pris en charge par le SAMU 62 et la police aux frontières à leur arrivée à Boulogne-sur-Mer.