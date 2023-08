Douze moutons d'Ouessant entretiennent désormais la pelouse du parc de Champagne

A Reims, le parc de Champagne a de nouveaux petits locataires. Depuis ce jeudi, douze moutons de Ouessant vivent sur le "terrain Pompadour", au bout du parc. Ils gambadent dans un espace clos de 21 000 m², ce qui représente 10% de la superficie totale du parc. Et ils sont là pour de l'éco-pâturage. Leur mission : brouter la pelouse et ainsi éviter une intervention mécanique.

Ils ont été emmenés par l'entreprise ÉcoMouton , basée en Seine-et-Marne, qui a remporté l'appel d'offres de la mairie. Et la race n'a pas été choisie au hasard, explique son responsable, Laurent Rosel, qui appelle les visiteurs à ne pas les nourrir ni les caresser.

En fonction de la saison, de la pluie, de l'herbe qui pousse, EcoMouton envisage soit d'agrandir le troupeau, soit de le réduire, mais en ne laissant jamais un mouton tout seul, sinon, "il s'ennuiera".

"C'est écologique, économique, et ça ne fait pas de bruit"

Brice Foulon, berger référent d'EcoMouton dans la région, passera plusieurs fois par mois, avec son chien Pearl, pour vérifier que les moutons vont bien, qu'ils ont à boire, qu'ils ne sont pas blessés et surtout, qu'ils font leur travail. Une pratique qui se répand de plus en plus.

Ces moutons seront visibles toute l'année. Et "ils vont rester là au moins quatre ans", précise Catherine Chopart, adjointe au maire en charge de la Nature en ville. Cet éco-pâturage coûtera par ailleurs 25 000 euros par an à la mairie, qui mise sur cette technique.

La Ville de Reims détient déjà trois sites d'éco-pâturage : le cimetière de la Neuvillette, le centre aéré La Grainetière sur l'île de Ré, et désormais donc le parc de Champagne. Et elle cherche déjà un 4ème lieu à éco-pâturer.