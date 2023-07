Douze nouveaux dojos vont voir le jour à Montpellier

Les liens qui unissent la ville et la métropole de Montpellier avec la fédération française de judo sont solides. Preuve en est la signature ce lundi 24 juillet de plusieurs conventions. L'une d'elles promet la construction ou la rénovation de douze dojos. Une signature locale dans le cadre national de "la dynamique 1.000 dojos" portée par France judo . L'opération vise à démocratiser la pratique de l'art martial.

ⓘ Publicité

La "voie de la souplesse"

"Les dojos seront dans des écoles, des maisons pour tous, mais aussi au palais des sports Pierre de Coubertin ou encore en plein cœur du quartier Paul-Valéry", liste Hervé Martin, adjoint à la ville sportive à la mairie de Montpellier. Des endroits qui n'ont pas été choisis par hasard car l'objectif, de la Ville, de la Métropole comme de la fédération, c'est d'éduquer petits et grands aux valeurs de ce sport. "Judo" veut d'ailleurs dire en japonais "voie de la souplesse", autant physique que morale.

"Notre fédération compte 500.000 licenciés en France, et ils ne viennent pas pour les stars de la discipline, plutôt pour les valeurs que véhicule le judo", souligne Stéphane Nomis, le président. Alors, cette promesse de douze nouveaux dojos à Montpellier, c'est un cadeau pour ce dernier. Mais la bataille a été rude. "Tout est toujours trop long, je voudrais que ça aille plus vite mais je suis vraiment content que les territoires s'engagent autant pour démocratiser notre pratique sportive", se réjouit l'ex-membre de l'équipe de France de judo aujourd'hui à la tête de toute une fédération.

Des stages de préparation et des compétitions

Au-delà de l'aspect symbolique de cette convention, l'équipe de France est actuellement en stage de préparation au Creps de Montpellier. "Les sportifs se sentent bien ici pour s'entraîner, on a nos habitudes", insiste Stéphane Nomis. Effectivement, l'équipe de France investit la ville au moins une fois par an depuis dix ans !

"On a les équipements pour les sportifs de haut niveau et une expérience, un savoir-faire dans l'organisation de grands évènements sportifs mais surtout un esprit sportif", explique l'élu municipal. Et en matière d'évènements justement, l'Arena de Montpellier reçoit les championnats d'Europe de judo du 3 au 5 novembre prochains. Pour Christian Assaf, vice-président de la métropole délégué aux pratiques sportives, ce sera "pour les amoureux de judo, un grand moment de sport". Et pour les judokas c'est surtout une épreuve qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

L'idylle entre toutes les parties semble résister au temps puisqu'au printemps prochain, l'équipe de France de judo revient pour un nouveau stage de préparation avec les JO.