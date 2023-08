Drag queen au Mans : "Cela me permet des choses que je ne pourrais pas faire en tant que Brice"

L’une des figures du drag au Mans, c’est Agathe de Pawer, de son vrai nom Brice. Il est assistant en administration des ventes mais aussi drag queen depuis 10 ans. A l'occasion de la finale du concours Drag Race France ce vendredi 25 août sur France Télévisions, France Bleu Maine lui donne la parole.

Militer par l'humour

L’art du drag, c’est créer un personnage en se maquillant, en ayant un look extravagant. Mais c’est aussi politique. Avec leur art, les Drags Queens questionnent le genre mais peuvent aussi avoir des revendications, par exemple pour les droits LGBTQIA+. "Ce n'est pas quelque chose qui se décide. Dès tout petit, j’étais attiré par les vêtements de ma mère ", raconte Brice.

Adolescent, un soir d’Halloween, il a sauté le pas. "Avec des amis, je pense qu’on s’est un peu partagé la charge mentale de tous se mettre en femme. Ça a été le déclic". Suite à cela, Brice est devenu Agathe de Pawer et ils sont très différents. "Déjà parce qu’elle a des cheveux et Brice n’en a pas", s’esclaffe Brice. Agathe de Pawer est glamour, froide mais derrière cette carapace, se cache beaucoup d’humour "parce que l’humour est toujours une fenêtre et jamais un mur", rajoute-t-il.

« Le drag me permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire en tant que Brice »

La transformation permet à Brice, timide et réservé, de mieux s’accepter. "Le regard des autres a toujours été, si ce n’est un ennemi, très désagréable pour moi".

Agathe de Pawer est une illusion auditive pour "I’ve got the power ", traduisez "J’ai le pouvoir". "C’est la meilleure définition de mon drag, en tous cas c’est une prise de position qui m’habite", explique Brice.

Brice met environ 1h30 pour devenir Agathe de Pawer. - Agathe de Pawer

"Quand vous mettez une perruque, vous êtes toujours mieux entendu"

Rendre populaire l’art du drag sur une chaîne familiale, c’est un pari gagné pour l’émission Drag Race France qui est diffusée sur France 2. C’est l’occasion pour certains de découvrir un univers qu’ils ne soupçonnaient pas. « Je suis intimement convaincu qu’il y a des discussions au sein des familles qui naissent par rapport à des personnes LGBT qui se cherchent ou cherchent des mots exprimant ce qu’ils ressentent. »

Mais les préjugés sur les drag queens persistent. "Les gens vont penser que vous êtes un escort boy, une prostituée ou un travelo. Sauf que le travelo, c’est votre oncle bourré qui met une perruque ; ce n’est pas ça une drag queen" déplore Brice.

L’émission Drag Race France permet de montrer le vrai visage du monde du drag. "Ce qui est important, c’est de ne pas se dire que c’est simplement un garçon qui se met une plume dans les fesses. Il y a autre choses derrière quand on gratte et c’est ça le vrai drag", explique Brice.

Sur scène ou à la télé, c’est le meilleur moment pour faire passer un message. "Quand vous mettez une perruque et que vous prenez le contre-pied d’un genre, vous êtes toujours mieux entendu parce que vous avez une capacité de captation qui n’est pas la même quand vous êtes en civil", remarque-t-il.

Agathe de Pawer, surnommée La Queen du Mans. - Vincent Lecourt

Ce vendredi, vous saurez enfin qui succèdera à Paloma, la reine de la saison 1 de Drag Race France à 22h50.

Agathe de Pawer, accompagné de deux autres Drags Queens, Pecno Touffe et Bébé Trixx, vous propose de suivre la finale de Drag Race France au Blue Zinc au Mans. Au menu : drag quizz, animations, de quoi boire et la projection du dernier épisode de la saison 2. La soirée commence à 19h30 et il n'y a que 60 places. Pensez à réserver et surtout venez habillés en conséquence !