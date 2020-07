Dragons Catalans : Israel Folau prolonge d'une saison

Israel Folau reste avec les Dragons Catalans ! Le club perpignanais de rugby à XIII vient d'officialiser la prolongation du contrat de son trois-quarts centre vedette pour une saison de plus. L'ancienne star du XV australien est donc sous contrat jusqu'à la fin 2021 avec les Dragons.

« Ce n'est pas pour l'argent que j'ai pris cette décision. Je souhaite rester ici parce que j'aime à nouveau jouer à XIII et j'ai très envie de réellement me tester sur un sport que je n'ai plus pratiqué pendant dix ans. L'équipe est très compétitive et il n'y a aucune raison pour que je ne fasse pas partie de l'aventure la saison prochaine » explique Israel Folau sur le site du club. « J'ai eu le temps de faire des choses avec mes proches que je n'ai pas le temps de faire normalement .» L'arrivée de l'Australien dans les Pyrénées-Orientales avait provoqué cet hiver une tempête médiatique. Ses propos ouvertement homophobes avaient alors resurgi mais depuis le joueur s'est astreint à une cure de silence médiatique et semble s'être bien intégré dans l'équipe.

Il fait preuve d'une grande reconnaissance envers le club - le président Bernard Guasch

« Nous sommes très heureux qu’Israel choisisse de prolonger avec nous. L'atout le plus impressionnant qu'il a montré au cours de la courte période avant le confinement a été sa volonté de travailler dur pour l'équipe. Mais il s’agit surtout d’un grand athlète avec des qualités techniques incroyables» explique l'entraîneur Steve McNamara.

Le président Bernard Guasch lui aussi savoure : « Sa décision de rester au club pour une saison supplémentaire l’honore. Une fois la déferlante médiatique qui a suivi sa signature chez nous passée, et après seulement 3 matchs disputés, il a reçu de nombreuses sollicitations et il est devenu un joueur très courtisé. Mais il a fait preuve d’une grande reconnaissance envers le club. Il aura 32 ans à la fin de son nouveau contrat et nous aviserons alors pour la suite de sa carrière ». Ces dernières semaines, plusieurs grosses écuries de Top 14 comme Montpellier, étaient entrées en contact avec Israel Folau.

Suspendue avec le confinement, la saison de Superleague doit reprendre dès le 2 août. Les Dragons Catalans affronteront St-Helens.