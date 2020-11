Draguer au temps du confinement : "c'est déjà pas facile à la base, mais là, ça n'arrange rien !"

Pas facile d'être un adolescent en 2020. Certes, les établissements scolaires restent ouverts, mais avec masque et distanciation sociale ; les soirées, c'est fini ; bref, il n'y a plus beaucoup d'espace pour les rapprochements ! La drague, "c'est déjà pas facile à la base, mais là, ça n'arrange rien", rigole une lycéenne devant la cité scolaire Georges de la Tour, à Metz.

Déjà, avant de se draguer, il faut se voir. Et si, comme le veut l'adage, la beauté est intérieure, ce n'est quand même pas évident de se faire une idée avec un masque. Léane en a fait les frais : "je pensais avoir repéré un gars très beau, et au final, il était très moche sans masque !" Un peu plus loin, un jeune homme tempère : "Les yeux, c'est très important". D'autres jeunes filles expliquent même qu'elles essaient de se faire une idée de la forme du nez sous le tissu...

Romane a mis toutes les chances de son côté, avec un eye liner corail au dessus d’un masque blanc. Mais une fois qu’on a repéré quelqu’un, c’est encore moins facile qu’en temps normal de l’aborder : "C'est chaud, parce qu'on a moins d'endroits pour rencontrer les gens. Cela se résume au lycée." Heureusement, il y a les sacro-saints réseaux sociaux ! "Les gens y sont plus actifs, parce qu'ils ont moins de choses à faire, et c'est l'un des seuls endroits où on peut discuter !"

Bim, on retire le masque, un petit bisou..."

Une fois que c'est dans la poche, parlons des vrais sujets : comment on fait pour s'embrasser ? "Oh, bah ça se fait discret ! Bim, on retire le masque, un petit bisou..." Clara, elle, a tiré parti de cette situation : "J'étais à un date avec un garçon, et je ne voulais pas qu'il m'embrasse, du coup, j'ai gardé mon masque !" L'amour en 2020, quoi.