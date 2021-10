Il n'y aura plus de match le 5 mai : les victimes enfin reconnues !

Larmes à peine contenues, embrassades, gestes de soulagement et poings serrés de fierté : le souffle de l'émotion a traversé ce jeudi midi les bancs, côté public, du Palais du Luxembourg sur lesquels avaient pris place les membres du Collectif des victimes de Furiani. Pour eux et pour l'ensemble des familles touchées par cette catastrophe, pour une île toute entière meurtrie en ce 5 mai 92 (19 morts et 2357 blessés), ce 14 octobre 2021 fait figure désormais de date historique !

Les membres du Collectif entourés des parlementaires insulaires après le vote du Sénat

Après l'Assemblée Nationale qui avait entériné le 13 février 2020 la proposition du projet de loi portée par le Député de la 1ère circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani, pour que plus aucun match ne soit joué le 5 mai, le Sénat a en effet validé à son tour ce projet de loi relayé par le Sénateur insulaire de Haute-Corse Paulu-Santu Parigi. Aucune modification n'ayant été apportée au texte initial voté par l'Assemblée Nationale, cette proposition est définitivement adoptée par le Parlement. La loi entrera en vigueur sitôt promulguée par le Président de la République et publiée au journal officiel d'ici la mi-novembre.

PLUS DE FOOT EN L1 ET L2 UN 5 MAI

A compter de cette parution, il sera donc interdit en France de jouer des matchs un 5 mai et ce quel que soit le jour de la semaine. Une interdiction qui s'applique aux championnats professionnels de ligue 1 et ligue 2 ainsi qu’aux matchs de la Coupe de France et du Trophée des champions. Celle-ci ne concerne pas les matchs amateurs ni les matchs internationaux qu’il s’agisse des matchs de l’équipe de France ou des matchs des clubs français qualifiés dans les compétitions organisées par l’UEFA. Pour les rencontres amateurs se disputant un 5 mai en France, le texte prévoit toutefois qu' «une minute de silence soit observée et que chaque joueur des deux équipes et les membres du corps arbitral portent un brassard noir ».

Il aura donc fallut attendre près de 30 ans pour aboutir à une reconnaissance nationale de cette tragédie. Près de 30 ans après les propos du Président de la République d'alors, François Mitterrand, qui annonçait que plus aucun match ne se jouerait un 5 mai.

COLLECTIF DU 5 MAI : UNE JUSTE RECOMPENSE

Cette reconnaissance est à mettre au crédit d'un travail méthodique et d'une volonté sans faille initiés depuis une dizaine d'années par le Collectif des victimes du 5 mai. Porté par des familles, ce dernier s'est constitué pour faire face à l'inertie du gouvernement et surtout des dirigeants du football français.

L'émotion de Josépha Guidicelli, Présidente du Collectif du 5 mai, après le vote du Sénat Copier

Cette date du 14 octobre résonne pour lui comme un aboutissement tout autant qu'un soulagement après avoir grapillé par ci par là quelques avancées, notamment une reconnaissance partielle en 2015 avec le Ministre des Sports Thierry Braillard (gel des matchs mais uniquement lorsque le 5 mai tombait un samedi). Cette victoire du collectif par le biais du législateur, son ultime recours, peut aussi être perçue comme une revanche sur les autorités nationales du Football Français (FFF et LFP) avec lesquelles il fut impossible pendant ces 30 années de trouver un compromis concernant la commémoration de ce drame.

Un recueillement plus serein attendu le 5 mai prochain © Radio France - Jean Pruneta

Celle qui interviendra le 5 mai prochain et qui marquera le trentième anniversaire de cette tragédie deviendra hautement symbolique après ce vote parlementaire. Elle devrait constituer un aboutissement et sans doute permettre un apaisement pour l’ensemble des victimes dans l'attente de cette reconnaissance depuis trop longtemps.