Drame de la rue d'Aubagne : la maire de Marseille "pense à ceux qui sont morts de l'indignité et du mépris"

C'est une date qui est gravée pour toujours dans la mémoire des marseillais : le 5 novembre 2018, jour de l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne à 9h05 précises, emportant la vie de huit personnes : Simona, Fabien, Niassé, Chérif, Julien, Marie-Emmanuelle, Ouloum et Taher. Un hommage se déroule ce jeudi en présence du premier adjoint Benoît Payan. La maire de Marseille, cas contact, ne peut se rendre sur place, car elle est toujours placée à l'isolement Mais sur France Bleu Provence, elle revient sur ce drame, symbole du mal-logement à Marseille.

"Quand on m'a dit "un immeuble s'est effondré rue d'Aubagne", je n'ai pas voulu y croire. J'ai dit "c'est pas possible" et ensuite c'était la sidération au fil de la journée. J'ai espéré le plus longtemps possible qu'il n'y avait aucune victime." - Michèle Rubirola